Появилось видео жестокого избиения бойца Расула Мирзаева. При чем тут Хабиб Нурмагомедов? - ВИДЕО

Несколько дней назад в сети появилось видео избиения бойца Расула Мирзаева.

Как сообщает 1news.az, опубликовал его Telegram-канал Mash.

Избиение произошло в ночь на 31 декабря 2016 года в квартире Расула в Москве.

На видео можно увидеть, как несколько молодых людей жестоко избивают лежащего на полу спортсмена. В ход идут ноги, руки, биты, цепи. От бойца требуют извинений. В то же время окровавленный Мирзаев кричит: «Я Аллахом поклялся», «Я извинился».

Внимание! Не смотрите видео, если у вас слабые нервы или вам меньше 18 лет!

Непосредственно перед избиением Расул отдыхал в московском клубе. Там же был друг Конора МакГрегора Артем Лобов. К нему подошли фанаты Хабиба Нурмагомедова и устроили скандал: якобы, Конор трус и боится выйти против Хабиба. В этот момент к ситуации подключился Мирзаев на стороне Лобова. Началась массовая драка. По слухам, среди фанатов Нурмагомедова были и родственники дагестанского бойца.

Позднее в квартиру Мирзаева ворвались несколько человек с битами и цепями. Они избили бойца, ранили из травматического пистолета. Несмотря на то, что с момента нападения прошло уже почти три года, виновные до сих пор не задержаны.

Tofight.ru пишет, что одним из участников нападения на Расула Мирзаева, предположительно, оказался приятель Хабиба Нурмагомедова Камиль Аллахвердиев. Его опознал сам Мирзаев. На его страницах в соцсетях можно найти фотографии совместного досуга с Нурмагомедовым.

Ролик с избиением Мирзаева прокомментировал его адвокат Игорь Запоточный. «Видеозапись, которая появилась на просторах Интернета, еще раз свидетельствует о беспрецедентно жестоком преступлении, совершенном в отношении бойца смешанных единоборств Расула Мирзаева. С того момента прошло более двух лет, а лица, причастные к его совершению, до настоящего времени не привлечены к уголовной ответственности», - цитирует юриста «Спорт-Экспресс».

«Несмотря на то, что все лица, причастные к настоящему преступлению, установлены и, как утверждают органы предварительного следствия, объявлены в федеральный розыск, непонятно, по какой причине до настоящего времени их местонахождение не установлено, и они не задержаны», - заявил адвокат.

В контексте того, что в этом деле часто упоминается имя Хабиба Нурмагомедова, журналисты sport24.ru попросили его отца Абдуламанапа Нурмагомедова прокомментировать данную ситуацию.

«Само видео пока не видел, — сказал Абдуламанап. — Но посмотрю. Поражает другое. Очень много бойцов, у которых Хабиб учился. Федор, Шлеменко, Харитонов и другие. У Хабиба с ними хорошие отношения. 10 лет он занимается своей карьерой. В том числе с Расулом Мирзаевым. Они дрались на одних турнирах, они с одного района. Сейчас оба выступают. Один — в России, другой — в UFC. Но если кто-то когда-то тренировался в зале с Хабибом и с ним сфотографировались, при чем тут Хабиб? Может, кому-то хочется, чтобы это был Хабиб. Для нас такие вещи неприемлемы. Есть клетка — будь мужчиной там. Как можно оправдывать вещи, которые делаются очень жестоким образом? Мы не сторонники этого, мы приверженцы Ислама. Такое не красит никого. Это нужно выбросить из жизни. За пределами клетки люди должны жить в мире. Осуждаю ли я людей, которые избили Мирзаева? Да. И не только их, но и тех, кто считает, что это было правильно».

1news.az