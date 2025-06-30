Изменена дата проведения Гран-при Азербайджана Формулы-1 2026 года – ФОТО

На официальном сайте F1 опубликована уточненная версия календаря на 2026 год.

От ранее опубликованной версии календарь отличается только одной датой, связанной с Гран-при Азербайджана.

Отмечается, что по просьбе промоутеров Гран-при Азербайджана дату проведения гонки перенесли с воскресенья, 27 сентября, на субботу, 26 сентября, – таким образом гоночный этап в Баку будет организован в период с 24 по 26 сентября, а не с 25 по 27 сентября, как сообщалось ранее.

Напомним, что 27 сентября в стране отмечается День памяти, в рамках которого народ Азербайджана чтит память шехидов, отдавших жизнь за Победу и независимость Родины.