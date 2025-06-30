 Победный дубль от McLaren и неудача Ферстаппена | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Спорт

Победный дубль от McLaren и неудача Ферстаппена

First News Media12:27 - Сегодня
Победный дубль от McLaren и неудача Ферстаппена

После североамериканского этапа чемпионат мира по Формуле-1 вернулся в Европу – на трассу Red Bull Ring в Шпильберге (Австрия).

Команды прибыли с техническими обновлениями, и уже с первых тренировок McLaren выглядел особенно уверенно.

В квалификации Ландо Норрис и Оскар Пиастри заняли первый ряд, а модернизации Ferrari позволили Шарлю Леклеру и Льюису Хэмилтону оказаться на втором. Главные сюрпризы преподнесли Лиам Лоусон (Racing Bulls) и Габриэль Бортолето (Sauber). Показав шестое и восьмое время соответственно, они добились лучших результатов в своей карьере.

Старт гонки был отложен: болид Карлоса Сайнса (Williams) загорелся на прогревочном круге. После задержки заезд возобновился, но уже на третьем повороте дебютант Mercedes Андреа Кими Антонелли столкнулся с Максом Ферстаппеном – оба выбыли из борьбы.

Дальше гонка проходила под контролем McLaren. Несмотря на напряжённую борьбу, Норрис удержал Пиастри позади и одержал третью победу в сезоне и седьмую в карьере. Пиастри финишировал вторым, обеспечив команде четвёртый двойной подиум в этом году.

Третьим стал Шарль Леклер (Ferrari), для которого это уже четвёртый подиум в сезоне. А вот Льюис Хэмилтон по-прежнему не может попасть в тройку лучших в составе Ferrari. Джордж Расселл занял пятое место. Лиам Лоусон финишировал шестым – лучший результат в его карьере. Его опередил Фернандо Алонсо, который сдержал атаки своего протеже Бортолето. Бразилец впервые в карьере набрал очки. Первую десятку замкнули Нико Хюлькенберг (9-й) и Эстебан Окон (10-й).

Впервые за 77 гонок Red Bull осталась без очков.

В личном зачёте преимущество Пиастри над Норрисом сократилось до 15 очков. Ферстаппен отстаёт от лидера уже на 61 очко. В Кубке конструкторов McLaren сохраняет лидерство, а Ferrari опередила Mercedes всего на одно очко.

Следующий этап пройдёт на легендарной трассе Сильверстоун – месте рождения Формулы-1.

Поделиться:
266

Актуально

Общество

Возбуждено уголовное дело по факту взрыва на территории киностудии ...

Политика

Баку призывает мировое сообщество отреагировать на нарушение Арменией ...

Общество

Задержаны двое сотрудников ФСБ России, работавших в Sputnik Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

Политика

Расим Мусабеков: «Москва решила попрессовать Баку — и просчиталась»

Спорт

Победный дубль от McLaren и неудача Ферстаппена

Азербайджанские борцы завоевали на мемориальном турнире в Турции восемь медалей

Формула-1 продлила Гран-при Австрии до 2041 года

Луис Энрике рассказал, как «ПСЖ» будет останавливать Лионеля Месси

Выбор редактора

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

Новости для вас

Анчелотти поделился планами относительно Неймара на ЧМ-2026

Сборная Азербайджана по баскетболу выиграла международный турнир в Казахстане - ФОТО

Определились все участники плей-офф клубного чемпионата мира по футболу

Чемпионат Европы: азербайджанские дзюдоисты в первый день завоевали 6 медалей - ФОТО

Последние новости

Баку призывает мировое сообщество отреагировать на нарушение Арменией гуманитарного права

Сегодня, 17:13

Наркокурьер с крупной партией задержан в Билясуваре

Сегодня, 16:45

Минюст Азербайджана внедряет проверку родственных связей при регистрации браков

Сегодня, 16:35

Азербайджан и Болгария провели политические консультации

Сегодня, 16:33

МВД обратилось к водителям

Сегодня, 16:25

Азербайджанский школьник стал «первым среди первых» на международной олимпиаде – ФОТО

Сегодня, 16:15

Из Пекина в Баку: стартовал первый мультимодальный грузовой маршрут - ФОТО

Сегодня, 15:45

Задержаны двое сотрудников ФСБ России, работавших в Sputnik Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:41

В Иране назвали число погибших за время конфликта с Израилем

Сегодня, 15:31

Араик Арутюнян: Звание генерал-лейтенанта Джалалу Арутюняну было присвоено президентом Армении Арменом Саркисяном

Сегодня, 15:14

Выдача разрешений на портале «Наш путь в Карабах» приостановлена до этой даты

Сегодня, 15:12

Тела Зияддина и Гусейна Сафаровых переданы родственникам

Сегодня, 14:55

Москва о протесте Баку: Кремль сожалеет, но оправдывает действия силовиков

Сегодня, 14:46

Расим Мусабеков: «Москва решила попрессовать Баку — и просчиталась»

Сегодня, 14:40

ЕС продлил на шесть месяцев санкции против РФ

Сегодня, 14:31

Экс-министр юстиции награжден орденом «Шараф»

Сегодня, 14:30

Москалькова обратилась в Генпрокуратуру РФ после обращения омбудсмена Азербайджана

Сегодня, 14:21

Свобода в обмен на национализацию «Электросетей Армении»: Самвелу Карапетяну предложена сделка?

Сегодня, 14:18

Верховный представитель ЕС подтвердила: Венгрия блокирует предоставление Армении средств из Фонда мира

Сегодня, 14:12

В Баку наркоторговец с ножом оказал сопротивление полиции и был обезврежен

Сегодня, 14:04
Все новости
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В последнее время на улицах Баку все чаще появляются магазины с загадочными и порой эксцентричными названиями — «Волшебные свечи», «Талисманы25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35