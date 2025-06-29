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Азербайджанские борцы завоевали на мемориальном турнире в Турции восемь медалей

First News Media23:00 - 29 / 06 / 2025
Азербайджанские борцы завоевали на мемориальном турнире в Турции восемь медалей

Азербайджанский вольник Джабраил Гаджиев (79 кг) завоевал бронзовую медаль в последний день турнира памяти Яшара Догу, Вехби Эмре и Хамита Каплана в турецком Коджаэли.

Как сообщает Report, Гаджиев принес сборной восьмую медаль.

До этого в греко-римской борьбе Нихад Гулузаде (60 кг) и Мухаммед Шукюрзаде (67 кг) завоевали серебряные медали, Лачын Велиев (87 кг) - бронзовую, в женской борьбе Эльнура Мамедова (53 кг) взяла серебро, Наргиз Самедова (53 кг) и Биргюль Солтанова (62 кг) - бронзу. В вольной борьбе Али Цокаев (86 кг) удостоился золотой медали.

В целом азербайджанские борцы завоевали на турнире одну золотую, три серебряные и четыре бронзовые медали.

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