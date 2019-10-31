Пожар в поезде в Пакистане: кадры с места трагедии - ВИДЕО

В результате пожара в поезде в Пакистане погибли по меньшей мере 62 человека.

Ранее сообщалось о 10 погибших и 30 раненых​​​. Многие раненые находятся при смерти, поэтому власти считают, что число жертв вырастет.

Поезд следовал из города Карачи в Равалпинди. Причиной пожара стал взрыв газового баллона, который использовался для приготовления пищи, передает РИА Новости. Огонь настолько быстро охватил три вагона поезда, что машинист не успел начать экстренное торможение.

В вагонах началась паника. Люди стали выпрыгивать из объятого пламенем поезда на ходу. Большинство пассажиров погибло не от огня или продуктов горения, а от ударов об землю и столбы линий электропередачи.

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