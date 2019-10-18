Предприниматели Баку активно озеленяют столицу - ФОТО

В начале сентября Исполнительная власть Баку обратилась к предпринимателям, руководителям предприятий и организаций и порекомендовала им озеленять территорию возле своих объектов, постоянно поддерживать ее в надлежащем эстетическом состоянии.

Как сообщил тогда 1news.az руководитель пресс-службы Исполнительной власти Баку Исрафил Керимов, подобная практика есть во многих странах мира.

«С этой целью глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов подписал распоряжение о создании и сохранении в столице зеленых уголков. В распоряжении руководителям рекомендуется создавать и сохранять зеленые уголки перед своими торговыми и другими нежилыми объектами», - подчеркнул тогда И.Керимов.

И вот, по прошествии более месяца, можно отметить, что предприниматели Баку, а также различные учреждения откликнулись на призыв ИВ и активно озеленяют столицу. Об этом свидетельствуют и некоторые фотографии.

Но, к сожалению, есть и те, что подошел к этому вопросу халатно, спустя рукава. Это, конечно, недопустимо. Все меры, направленные на еще большее озеленение Баку, значительно улучшат эстетический облик города, и каждый, у кого есть возможности, должен внести свою лепту в украшение и озеленение столицы.

Тимур Рзаев, Г.Р.

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