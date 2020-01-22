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Президент Азербайджана встретился в Давосе с Президентом Монголии - ФОТО

Сегодня в 18:26 ~ 1 минута на чтение 116
Президент Азербайджана встретился в Давосе с Президентом Монголии - ФОТО

22 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с Президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

На встрече состоялся обмен мнениями о дальнейшем углублении связей между Азербайджаном и Монголией. Было подчеркнуто наличие широких возможностей для сотрудничества в сельскохозяйственной сфере, в частности, в животноводстве, обсуждены инвестиционные возможности в меднорудном и золотодобывающем секторах.

В ходе беседы было отмечено, что в настоящее время монгольские студенты получают образование в университетах Азербайджана.

1news.az

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