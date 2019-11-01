Президент Ильхам Алиев: В некоторых случаях я узнаю о невыносимом положении из медиа - ВИДЕО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял Анара Тагиева в связи с назначением главой Исполнительной власти города Евлах и Эльнура Рзаева в связи с назначением главой Исполнительной власти Хачмазского района.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, выступая на встрече, Президент Ильхам Алиев отметил, что в некоторых случаях узнает об имеющихся в стране проблемах из медиа.

«Часто совершаю поездки в районы, чтобы услышать от людей об этих проблемах. Мы должны решать их. Если кто-то пытается замаскировать проблемы, то ошибается. Поручаю вам: проблемы имеют место в любой стране, нам не следует скрывать их. Напротив, их надо выявлять. В том числе я неоднократно обращался к представителям медиа, говорил им о том, что они являются моими помощниками. В некоторых случаях я узнаю о невыносимом положении из медиа. Хочу коснуться последнего события: в Шамахинском районе произошло землетрясение, туда выделены крупные средства. Я побывал там, вручил гражданам ключи от новых домов. Тем не менее, вижу недавно по телевизору, что половина школьного здания обрушилась, есть трещины. Дети боятся ходить туда. Хорошо, прошло восемь месяцев, неужели невозможно сделать это. Выделены средства, дано указание, построено много домов, если школа находится в таком непригодном состоянии, то как можно мириться с этим? Если бы в медиа, по телевизору не прошел данный репортаж, то я не узнал бы. Узнав об этом, я тут же дал указание. Там начнутся работы, и здание школы будет либо снесено и отстроено заново, либо капитально отремонтировано. Поэтому необходим общественный контроль. Вам тоже не следует бояться этого, напротив, общественность должна поддерживать вас», - сказал Президент Ильхам Алиев.

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Упомянутый президентом видеорепортаж ARB tv: