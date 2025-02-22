МЧС: Продолжаются поиски лиц, предположительно утонувших в Мингячевирском водохранилище

МЧС продолжает поиски граждан, предположительно утонувших в Мингячевирском водохранилище.

Информацию об этом распространило Министерство по чрезвычайным ситуациям.

По информации, продолжаются поиски Исмаилова Мушвига Рагим оглу, 1999 г. р., и Шублиева Исмаила Халиг оглу, 2003 г. р., предположительно утонувших 19 февраля в части Мингячевирского водохранилища на территории села Гараагаджлы Самухского района.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, соответствующие силы МЧС продолжают поиск граждан в направлениях, где они могли бы утонуть.