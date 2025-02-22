Определились сроки проведения VI Игр исламской солидарности

VI Игры исламской солидарности пройдут с 7 по 21 ноября текущего года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, информацию об этом распространила Спортивная ассоциация исламской солидарности. Первоначально планировалось провести спортивное мероприятие в столице Камеруна – Яунде, однако впоследствии было принято решение о его переносе.

Напомним, что Игры исламской солидарности ранее проводились в 2005 году в Мекке, в 2009 году в Тегеране, в 2013 году в Палембанге, в 2017 году в Баку и в 2023 году в Конье.

В IV Играх исламской солидарности, прошедших в Баку с 12 по 22 мая 2017 года, приняли участие более 3000 спортсменов из 54 стран. В соревнованиях по 24 видам спорта было разыграно 269 комплектов медалей. Азербайджан был представлен 425 спортсменами и занял первое место в медальном зачете, завоевав 162 медали (75 золотых, 50 серебряных и 37 бронзовых). Турция заняла второе место (195 медалей), Иран – третье (98 медалей), Узбекистан – четвертое (63 медали), а Бахрейн – пятое (21 медаль).