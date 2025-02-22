В Бахрейне состоялось ежегодное заседание Мусульманского совета старейшин - ФОТО

21 февраля председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде принял участие в расширенном ежегодном заседании Мусульманского совета старейшин, которое прошло в столице Королевства Бахрейн Манаме.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе УМК, на заседании Мусульманского совета старейшин обсуждались угрозы и проблемы, беспокоящие исламский мир, в том числе палестинский вопрос и необходимые практические меры по предотвращению негативных последствий распространения искусственного интеллекта.

Было подчеркнуто значение новых отвечающих вызовам современности усилий и религиозно-научных исследований, проводимых Мусульманским советом старейшин с участием богословов – представителей различных мазхабов (религиозных течений) под руководством Аль-Азхар аш-Шарифа.

Говорилось о Конференции по межисламскому диалогу, прошедшей 19–20 февраля в Манаме под патронажем Короля Бахрейна Хамада ибн Исы Аль Халифы под девизом «Одна умма, общая судьба», которая завершилась принятием итоговой декларации. Поддержав эту декларацию, члены Мусульманского совета старейшин выразили намерение создать действующий на постоянной основе совместный орган для разработки предложений, направленных на укрепление взаимопонимания между мазхабами. Также было предложено, чтобы мусульманские улемы представили конкретные инициативы по этому вопросу.

В рамках Бахрейнской конференции шейх Аль-Азхара, председатель Мусульманского совета старейшин, великий имам Аль-Азхара Ахмед ат-Тайеб, генеральный секретарь Мусульманского совета старейшин Мохаммед Абдельсалам и председатель УМК шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде провели встречу с группой шиитских религиозных лидеров и деятелей. В ходе встречи обсуждались выдвинутые последними инициативы и предложения, а также актуальные вопросы, касающиеся успешного достижения и устойчивого развития целей Бахрейнской конференции.