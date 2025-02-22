Во Франции бездомные выиграли в лотерею, оплатив билет украденной картой

Два бездомных в Тулузе на юго-западе Франции украли банковскую карту и купили на нее лотерейный билет, выигрыш по которому составил €500 тыс.

Об этом сообщает газета La Dépêche du Midi.

В начале февраля житель Тулузы обнаружил, что кто-то вскрыл его машину и украл из нее сумку, в которой среди прочего лежала и его банковская карта. Отправившись в банк, чтобы заблокировать ее, он обнаружил, что воры успели потратить с нее около €50 на сигареты в табачной лавке. Он отправился туда, чтобы узнать у продавца, не оставили ли воры у него сумку с вещами, но он ничего не обнаружил.

"Продавец вспомнил этих людей, по его словам это два бездомных лет 30 и 40, которые помимо сигарет купили лотерейные билеты", - рассказал Жан-Давид, владелец банковской карты. Поскольку речь шла о мгновенной лотерее, то бездомных сразу же уведомили о положенном им крупном выигрыше, однако они быстро покинули магазин и больше не возвращались.

"Они так и не пришли за выигрышем. В настоящий момент Française des Jeux (компания-оператор азартных игр и лотерей - прим. ТАСС) заблокировала билет", - рассказал мужчина. В организации журналистам пояснили, что в таких ситуациях выигрыш блокируется до завершения судебных процедур.

Однако пострадавший от действий воров мужчина заявил, что хочет решить вопрос в досудебном порядке, если бездомные поделятся с ним выигрышем. Для этого он обратился в СМИ, надеясь, что его предложение таким образом дойдет до бездомных, и оставил контактные данные своего адвоката, чтобы решить вопрос об отзыве иска и разделе выигрыша.