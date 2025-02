В МИД Азербайджана поздравили Сербию по случаю Дня государственности - ФОТО

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Сербию по случаю 16 Февраля - Дня государственности.

Соответствующая публикация размещена на странице внешнеполитического ведомства в соцсети Х.

"Искренне поздравляем с Днем государственности нашего стратегического партнера Республику Сербию и ее народ. Вместе мы празднуем глубокую дружбу и взаимоуважение, которые определяют наше партнерство", - говорится в сообщении.

On the occasion of Serbia's National Day, we extend our heartfelt congratulations to our strategic partner, the Republic of Serbia, and its people.



Together, we celebrate the deep-rooted friendship and mutual respect that define our partnership. 🇦🇿🇷🇸@MFASerbia pic.twitter.com/vxkz9nM9FS — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) February 15, 2025