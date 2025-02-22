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Нетаньяху сообщил, что в Газе остаются 63 заложника

First News Media21:35 - Сегодня
Нетаньяху сообщил, что в Газе остаются 63 заложника

Израиль твердо намерен вернуть всех удерживаемых в секторе Газа заложников, после освобождения 22 февраля 6 похищенных в анклаве остаются 63 человека - как живые, так и погибшие.

Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"На данный момент мы вернули 192 заложников. Из них 147 - живыми, 45 - погибшими. В руках ХАМАС остаются 63 заложника. Правительство Израиля твердо привержено продолжению решительных действий по возвращению всех наших людей: живых - в объятия их семей, а погибших - для достойного захоронения в родной земле", - сказал Нетаньяху, высказывания которого распространила канцелярия главы правительства.

22 февраля состоялись три передачи заложников в секторе Газа, сначала были освобождены двое, затем трое, после чего еще один. Таль Шохам, Омер Венкерт, Элия Коэн и Омер Шем-Тов были похищены во время нападения палестинских радикалов 7 октября 2023 года. Эфиопский еврей Авера Менгисту находился в Газе с 2014 года, израильский араб Хашим ас-Сейид был там с 2015 года. 22 февраля все они были переданы через сотрудников Международного комитета Красного Креста израильским военным в Газе, после чего были доставлены в Израиль, где им теперь предстоит пройти медосмотры и реабилитацию в больницах.

В ответ на освобождение этих шести заложников Израиль, согласно соглашению о прекращении огня в секторе Газа, в течение дня должен выпустить из тюрем не менее 602 палестинских заключенных, включая 50 человек, приговоренных к пожизненным срокам.

Источник: ТАСС

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