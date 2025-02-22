На II Конгрессе Азербайджанского эндоурологического общества обсуждены последние научные достижения - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

22 февраля в Баку состоялся II Конгресс Азербайджанского эндоурологического общества.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, мероприятие было приурочено к 50-летнему юбилею кафедры урологии Азербайджанского медицинского университета.

В работе конгресса приняли участие ведущие отечественные и зарубежные специалисты. Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев, выступая на мероприятии, отметил достижения страны в области урологии и перспективы развития этой сферы.

Ректор Азербайджанского медицинского университета профессор Герай Герайбейли подчеркнул значимость деятельности кафедры урологии и ее вклад в науку.

Академик Судейф Имамвердиев в своем выступлении коснулся 50-летней истории кафедры, рассказав о пройденном ею пути и известных специалистах, подготовленных в этой области.

Председатель Азербайджанского эндоурологического общества, профессор Рауф Нагиев подробно рассказал о развитии эндоурологии в стране и вкладе общества в эту сферу.

На конгрессе с докладами по актуальным вопросам современной эндоурологии выступили ведущие мировые специалисты в области урологии, среди них профессор Атеш Кадыоглу (Турция), профессор Томас Кнолл (Германия), профессор Бхаскар Сомани (Великобритания), профессор Афанасиос Папатсорис (Греция) и другие известные ученые.

В рамках конгресса были обсуждены последние научные достижения в сфере урологии, проведен обмен опытом и оценены возможности мультидисциплинарного сотрудничества.

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За последние 20 лет объем бюджетных средств, выделяемых на здравоохранение, увеличился в 30 раз.

В более чем 700 медицинских учреждениях проведены ремонтно-строительные работы, причем более 70 процентов из них расположены в регионах.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев на официальной церемонии открытия II Конгресса Азербайджанского эндоурологического общества, посвященного 50-летию кафедры урологии Азербайджанского медицинского университета.

«Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан ханым Алиева проявляет особую чуткость к вопросам здоровья граждан, выступает с различными социальными инициативами и оказывает поддержку в их реализации. С 1 апреля 2021 года по всей стране внедрен новый механизм финансирования здравоохранения – обязательное медицинское страхование. В рамках пакета медицинских услуг предоставляется 3315 видов услуг, включая современные урологические операции», – отметил министр.