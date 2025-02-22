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Клинический медицинский центр о состоянии женщины и ребенка, получивших ножевые ранения - ОБНОВЛЕНО

First News Media19:35 - Сегодня
Клинический медицинский центр о состоянии женщины и ребенка, получивших ножевые ранения - ОБНОВЛЕНО

Появилась информация о состоянии здоровья женщины и ее малолетнего сына, получивших ножевые ранения накануне вечером.

Как сообщил Trend, пресс-секретарь Клинического медицинского центра Рузбех Мамед, 22 февраля два человека (мужского и женского пола) были госпитализированы в клинику для оказания неотложной медицинской помощи.

«Пациенту, 2021 года рождения, с поверхностными резаными ранами на разных частях тела была оказана первая помощь, после чего его выписали домой. Пациентка, 1988 года рождения, с проникающими колото-резаными ранами помещена в отделение реанимации. В настоящее время ее состояние оценивается как тяжелое, но стабильное», - добавил Р.Мамед.

17:05

Минувшей ночью в Баку мужчина напал с ножом на свою жену и четырехлетнего сына.

Как сообщает Trend, инцидент произошел в лифте. По имеющимся данным, мужчина нанес множественные ножевые ранения своей супруге Айсель Эфендиевой и их четырехлетнему сыну Ильхаму Эфендиеву.

Пострадавшие были срочно доставлены в больницу.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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