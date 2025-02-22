 В Баку обнаружены тела четырех человек - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В Баку обнаружены тела четырех человек - ОБНОВЛЕНО

First News Media20:50 - Сегодня
В Баку обнаружены тела четырех человек - ОБНОВЛЕНО

Стали известны некоторые подробности, связанные с телами 4 человек, найденных в Сабунчинском районе Баку.

Как сообщает АПА, предположительно, они отравились от спирта.

По предварительной информации, лица, личность которых неизвестна, распивали технический спирт. На месте найдены емкости из-под технического спирта.

18:30

В Сабунчинском районе Баку обнаружены тела 4 человек.

Как сообщает АПА со ссылкой на Lent.az, инцидент произошел в пос. Бакиханова Сабунчинского района.

Тела двух соседей были обнаружены в их домах.

В ходе расследований выяснилось, что человек, чье тело было найдено, накануне вечером ужинал с другими людьми.

Оперативники, отправившиеся в дома двух других лиц, установили, что они тоже мертвы.

По факту инцидента создана следственная группа.

Причина смерти четырех человек пока неизвестна, назначены соответствующие экспертизы.

Ведется расследование.

Поделиться:
4374

Актуально

Общество

Фактическая погода: После небольшого перерыва вновь идет снег - ОБНОВЛЕНО

Общество

В снежную погоду в Баку пострадали 165 человек - ОБНОВЛЕНО

Общество

В Баку сняли временные ограничения скорости на ряде дорог

Общество

В Баку завтра ожидаются снегопады

Общество

На II Конгрессе Азербайджанского эндоурологического общества обсуждены последние научные достижения - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В Бахрейне состоялось ежегодное заседание Мусульманского совета старейшин - ФОТО

В Баку обнаружены тела четырех человек - ОБНОВЛЕНО

Фактическая погода: После небольшого перерыва вновь идет снег - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Новости для вас

В Баку обнаружены тела четырех человек - ОБНОВЛЕНО

В Азербайджане разрешат уничтожать воздушные суда, не соблюдающие особые требования о принудительной посадке

Погода на субботу: В Баку ожидается до 5° мороза

Погода на пятницу: В Баку ожидается снег и сильный ветер

Последние новости

На II Конгрессе Азербайджанского эндоурологического общества обсуждены последние научные достижения - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 21:50

Макрон назвал терактом нападение с ножом на востоке Франции

Сегодня, 21:45

Нетаньяху сообщил, что в Газе остаются 63 заложника

Сегодня, 21:35

В Бахрейне состоялось ежегодное заседание Мусульманского совета старейшин - ФОТО

Сегодня, 21:20

Во Франции мужчина напал с ножом на прохожих

Сегодня, 21:00

В Баку обнаружены тела четырех человек - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 20:50

Фактическая погода: После небольшого перерыва вновь идет снег - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 20:20

МЧС: Продолжаются поиски лиц, предположительно утонувших в Мингячевирском водохранилище

Сегодня, 20:00

Клинический медицинский центр о состоянии женщины и ребенка, получивших ножевые ранения - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:35

В Баку состоялась церемония открытия Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке - ФОТО

Сегодня, 19:10

Во Франции бездомные выиграли в лотерею, оплатив билет украденной картой

Сегодня, 19:00

Житель Баку умер, подавившись едой на поминках

Сегодня, 18:15

Во Львове почтили память жертв Ходжалинского геноцида - ФОТО

Сегодня, 18:05

Берлинская полиция применила газ на акции в преддверии парламентских выборов

Сегодня, 17:50

Шестьдесят пять человек погибли от поддельного алкоголя в Анкаре

Сегодня, 17:45

Два азербайджанских гимнаста вышли в финал Кубка мира в Баку

Сегодня, 17:30

США пригрозили Ираку

Сегодня, 17:20

В снежную погоду в Баку пострадали 165 человек - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:55

В Украине заявили о срыве подписания договора о металлах с США

Сегодня, 16:35

Азербайджанская гимнастка вышла в полуфинал Кубка мира в Баку

Сегодня, 16:25
Все новости
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Минуло 40 дней с момента трагического крушения вблизи Актау пассажирского самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный. Авиакатастрофа унесла жизни 38 человек, среди11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31