В Баку обнаружены тела четырех человек - ОБНОВЛЕНО
Стали известны некоторые подробности, связанные с телами 4 человек, найденных в Сабунчинском районе Баку.
Как сообщает АПА, предположительно, они отравились от спирта.
По предварительной информации, лица, личность которых неизвестна, распивали технический спирт. На месте найдены емкости из-под технического спирта.
18:30
В Сабунчинском районе Баку обнаружены тела 4 человек.
Как сообщает АПА со ссылкой на Lent.az, инцидент произошел в пос. Бакиханова Сабунчинского района.
Тела двух соседей были обнаружены в их домах.
В ходе расследований выяснилось, что человек, чье тело было найдено, накануне вечером ужинал с другими людьми.
Оперативники, отправившиеся в дома двух других лиц, установили, что они тоже мертвы.
По факту инцидента создана следственная группа.
Причина смерти четырех человек пока неизвестна, назначены соответствующие экспертизы.
Ведется расследование.