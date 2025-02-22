В Баку обнаружены тела четырех человек - ОБНОВЛЕНО

Стали известны некоторые подробности, связанные с телами 4 человек, найденных в Сабунчинском районе Баку.

Как сообщает АПА, предположительно, они отравились от спирта.

По предварительной информации, лица, личность которых неизвестна, распивали технический спирт. На месте найдены емкости из-под технического спирта.

18:30

В Сабунчинском районе Баку обнаружены тела 4 человек.

Как сообщает АПА со ссылкой на Lent.az, инцидент произошел в пос. Бакиханова Сабунчинского района.

Тела двух соседей были обнаружены в их домах.

В ходе расследований выяснилось, что человек, чье тело было найдено, накануне вечером ужинал с другими людьми.

Оперативники, отправившиеся в дома двух других лиц, установили, что они тоже мертвы.

По факту инцидента создана следственная группа.

Причина смерти четырех человек пока неизвестна, назначены соответствующие экспертизы.

Ведется расследование.