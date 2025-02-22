МИД РФ подтвердил скорый визит Лаврова в Иран - ОБНОВЛЕНО

Министерство иностранных дел России подтверждает, что визит главы МИД Сергей Лаврова в Иран состоится в ближайшее время.

Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Да, такой визит запланирован в ближайшее время. Мы объявим официально дату чуть позже", - сказала дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

15:15

Сергей Лавров в ближайшие дни посетит Тегеран, проведет встречу со своим иранским коллегой и официальными лицами исламской республики, сообщает МИД Ирана.

Сообщается, что визит состоится 25 февраля.

Глава МИД России встретится со своим иранским коллегой.

В рамках визита также будут проведены обсуждения по Сирии.

Источник: ТАСС