МИД РФ подтвердил скорый визит Лаврова в Иран - ОБНОВЛЕНО
Министерство иностранных дел России подтверждает, что визит главы МИД Сергей Лаврова в Иран состоится в ближайшее время.
Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Да, такой визит запланирован в ближайшее время. Мы объявим официально дату чуть позже", - сказала дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.
15:15
Сергей Лавров в ближайшие дни посетит Тегеран, проведет встречу со своим иранским коллегой и официальными лицами исламской республики, сообщает МИД Ирана.
Сообщается, что визит состоится 25 февраля.
Глава МИД России встретится со своим иранским коллегой.
В рамках визита также будут проведены обсуждения по Сирии.
Источник: ТАСС
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