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В Баку состоялась церемония открытия Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке - ФОТО

First News Media19:10 - Сегодня
В Баку состоялась церемония открытия Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке - ФОТО

В Баку прошла церемония открытия Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, мероприятие, организованное на Национальной гимнастической арене, началось с представления стран-участниц и торжественного внесения в зал государственных флагов.

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов отметил, что наша страна ежегодно принимает международные соревнования по гимнастике и это играет важную роль в развитии спорта в стране. Подчеркнув успешные выступления азербайджанских гимнастов на летних Олимпийских играх «Париж-2024», министр выразил уверенность, что эти достижения будут иметь продолжение. Фарид Гаибов пожелал всем спортсменам успехов и объявил Кубок мира открытым.

После исполнения государственного гимна Азербайджанской Республики мероприятие продолжилось художественной частью.

В соревнованиях по прыжкам на батуте Азербайджан представляют: среди женщин – Сельджан Махсудова и Шафига Гумбатова, среди мужчин – Ниджат Мирзоев (в индивидуальных и синхронных выступлениях), Мехди Алиев (индивидуальные выступления) и Али Нифталиев. Следует отметить, что в этом турнире впервые выступят смешанные синхронные пары по прыжкам на батуте.

В соревнованиях по прыжкам на акробатической дорожке (тамблинг) за медали борются Тофиг Алиев, Адиль Гаджизаде, Гусейн Асадуллаев и Алексей Караташов.

Кубок мира завершится 23 февраля. В соревнованиях принимают участие спортсмены из 15 стран.

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