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Состоялось судебное заседание по уголовному делу Рубена Варданяна - ОБНОВЛЕНО

First News Media20:00 - Сегодня
Состоялось судебное заседание по уголовному делу Рубена Варданяна - ОБНОВЛЕНО

В Бакинском судебном комплексе состоялось очередное судебное заседание по делу Рубена Варданяна, обвиняемого в терроризме, его финансировании и ряде других тяжких преступлениях.

Как передает Report, дело находится в производстве судей Бакинского военного суда - председателя Зейнала Агаева, судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева.

Обвиняемый был обеспечен переводчиком на известный ему язык - русский, а также адвокатами для своей защиты.

В судебном заседании приняли участие потерпевшие, их законные наследники и представители, государственные обвинители.

В начале заседания Рубен Варданян и его адвокат Авраам Берман попросили суд создать условия для конфиденциальной встречи. Суд удовлетворил ходатайство и объявил перерыв для конфиденциальной встречи.

После перерыва Рубен Варданян и его защитник подали ходатайство с возражением против состава суда. Прокуроры Вюсал Алиев и Фуад Мусаев, выступающие в качестве гособвинителей, отметили, что ходатайство аналогичного содержания уже рассматривалось на предыдущем судебном процессе.

Они подчеркнули, что в уголовно-процессуальном законодательстве Азербайджанской Республики определены конкретные случаи отвода судьи и необходимость обоснования этого отвода.

Прокуроры, указав на отсутствие конкретных оснований в ходатайстве, попросили оставить вопрос без рассмотрения. Потерпевшие также поддержали призыв стороны гособвинения.

Судьи приняли решение в пользу гособвинения и оставили ходатайство без рассмотрения.

Далее были оглашены эпизоды обвинительного акта, касающиеся минирования находившихся под оккупацией территорий Азербайджана, пыток заложников и пленных азербайджанцев, отдельных фактов преступлений.

Было подчеркнуто, что все эти преступления совершены в ходе агрессивной войны, которую вела Армения и ее незаконное сепаратистское образование. Преступления совершались при прямом руководстве и участии Армении, ее государственных органов, должностных лиц, вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, материальной, технической поддержки и поддержки личным составом, централизованного управления, а также под их строгим контролем.

Преступные деяния совершались в нарушение норм внутреннего и международного права, под руководством и с прямым и косвенным участием Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна, Вазгена Манукяна, Вазгена Саргсяна, Самвела Бабаяна, Виталия Баласаняна, Зори Баляна, Сейрана Оганяна, Аршавира Карамяна, Монте Мелконяна и других.

Также говорилось об обстоятельствах, сделавших неизбежным начало антитеррористических операций ВС Азербайджана в сентябре 2023 года.

В период с 12 по 14 сентября 2022 года в результате интенсивного обстрела из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских орудий различного калибра с боевых позиций Армении постов охраны и штабов ВС Азербайджана в Зангиланском, Губадлинском, Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачынском районах были преднамеренно убиты 77 азербайджанских военнослужащих.

Также совершены попытки преднамеренного убийства 435 военнослужащих и одного мирного жителя Кяльбаджарского района, им нанесены тяжкие телесные повреждения.

Было отмечено, что Армения вооружала созданную ею на оккупированных суверенных территориях Азербайджана и действовавшую под ее контролем так называемую "Нагорно-Карабахскую республику" и ее незаконные вооруженные формирования непосредственно через Рубена Варданяна и других лиц.

В общей сложности сепаратистам были переданы 160 единиц различных видов бронетехники, 16 805 903 единиц различных видов стрелкового оружия, его комплектующих и боеприпасов, 230 единиц различных видов минометов, 137 единиц различных противотанковых средств, 162 единицы различных видов артиллерийских орудий, 3 наземные радарные системы и другое военно-техническое имущество, 41 522 единицы различных видов ручных гранат, а также комплекс радиопомех "Поле-21", используемый для отклонения от цели самолетов и другого оборудования, комплекс радиоэлектронной борьбы "Репеллент-1", используемый для подавления навигационных и телеметрических сигналов.

В заключение старший помощник генерального прокурора Вюсал Алиев огласил статьи Уголовного кодекса АР, по которым обвиняется Рубен Варданян:

100.1, 100.2 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), 107 (депортация населения и принудительное переселение), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (пытки), 114.1 (наемничество), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 116.0.1, 116.0.2, 116.0.10, 116.0.11, 116.0.16, 116.0.18 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта), 120.2.1, 120.2.3, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.11, 120.2.12 (умышленное убийство), 29,120.2.1, 29,120.2.3, 29,120.2.4, 29,120.2.7, 29,120.2.11, 29,120.2.12 (покушение на умышленное убийство), 192.3.1 (незаконное предпринимательство), 214.2.1, 214.2.3, 214.2.4 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218.1, 218.2 (создание преступного сообщества), 228.3 (незаконное приобретение, передача другому лицу, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1.2, 270-1.4 (деяния, создающие угрозу безопасности авиации), 278.1 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279.1, 279.2, 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики).

На этом оглашение резолютивной части обвинительного акта по делу завершилось.

Затем председательствующий на судебном заседании судья Зейнал Агаев разъяснил обвиняемому сущность каждого предъявленного ему обвинения, юридическую квалификацию вменяемых ему деяний и предусмотренное уголовным законом наказание за эти деяния, а также права, которыми обладает обвиняемый.

После этого судья в соответствии с законодательством задал обвиняемому вопросы о том, признает ли он себя виновным. Обвиняемый отказался отвечать на вопросы в знак протеста.

Следующее заседание суда назначено на 25 февраля.

12:21

Началось судебное заседание по уголовному делу Рубена Варданяна, обвиняемого в терроризме, финансировании терроризма и по другим статьям УК Азербайджанской Республики.

Процесс проходит в Бакинском судебном комплексе под председательством судьи Бакинского военного суда Зейнала Агаева.

Отметим, что на предыдущем процессе государственный обвинитель огласил обвинения в отношении Р.Варданяна.

Р.Варданяну предъявлены обвинения в совершении деяний, предусмотренных статьей 100 («Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны»), 107 («Депортация или принудительное переселение населения»), 109 («Преследование»), 112 («Лишение свободы в нарушение норм международного права»), 113 («Применение пыток»), 114 («Наемничество»), 115 («Нарушение законов и обычаев войны»), 116 («Нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов»), 214 («Терроризм»), 214-1 («Финансирование терроризма») Уголовного кодекса АР.

Кроме того, он обвиняется в совершении деяний, предусмотренных статьей 218 («Организация преступного сообщества (преступной организации)»), 228 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 («Деяния, создающие угрозу авиационной безопасности»), 278 («Насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства»), 279 («Создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп»), 318 («Незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики») и другими статьями данного кодекса.

Источник: Report

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