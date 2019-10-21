Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту России Владимиру Путину.
Об этом сообщает 1news.az cо ссылкой на официальный сайт Президента АР.
«Уважаемый Владимир Владимирович.
Глубоко опечален известием о случившейся в Красноярском крае трагедии, повлекшей за собой человеческие жертвы.
От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в соболезновании главы Азербайджанского государства.
1news.az