Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту России Владимиру Путину.

Об этом сообщает 1news.az cо ссылкой на официальный сайт Президента АР.

«Уважаемый Владимир Владимирович.

Глубоко опечален известием о случившейся в Красноярском крае трагедии, повлекшей за собой человеческие жертвы.

От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в соболезновании главы Азербайджанского государства.

1news.az