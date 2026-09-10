Премьер-министр Али Асадов встретился с региональным директором Всемирного банка

10 сентября премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с делегацией во главе с региональным директором Всемирного банка по Южному Кавказу Роландом Прайсом.

Как сообщили в Кабинете Министров, на встрече было отмечено наличие долгосрочного и эффективного партнерства между Азербайджаном и Всемирным банком, доведено до внимания, что совместные проекты, реализованные за прошедший период, внесли вклад в поддержку социально-экономического развития нашей страны.

Было подчеркнуто наличие хороших возможностей для расширения сотрудничества в таких сферах, как устойчивое городское развитие, зеленая энергия, транспортная инфраструктура, сельское хозяйство, водоснабжение и управление водными ресурсами, а также в ряде других областей.

В ходе беседы были обсуждены перспективы развития взаимовыгодного партнерства между Азербайджаном и Всемирным банком и будущие совместные проекты.

Во встрече принял участие председатель Центрального банка Азербайджанской Республики Талех Кязымов.