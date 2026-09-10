Острая фаза кризиса позади: посол Рахман Мустафаев о восстановлении отношений между Баку и Москвой

Посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев в интервью «Ленте.ру» заявил, что острая фаза кризиса в двусторонних отношениях уже позади, и отметил возвращение к позитивной динамике на основе принципов стратегического партнерства и союзничества, опираясь на Декларацию от 22 февраля 2022 года и телефонные разговоры президентов двух стран.

Говоря о проблемных вопросах, дипломат указал на негативный информационный фон в отношении Азербайджана со стороны некоторых российских блогеров, экспертов и СМИ, подчеркнув, что Баку рассчитывает на принципиальную реакцию Москвы на оскорбительные и провокационные заявления. Серьезную озабоченность, по его словам, вызывают давление на лидеров и представителей азербайджанской общины в России, случаи лишения их гражданства без должного соблюдения законов, а также трагический инцидент в Екатеринбурге. По словам посла, в Баку хотели бы видеть более эффективные меры по защите прав соотечественников, рассматривая диаспору как важный мост сближения между народами.

Относительно Украины Мустафаев подтвердил неизменную позицию Баку, основанную на поддержке суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, которые не могут изменяться силой. Комментируя возможную роль Азербайджана как площадки для контактов по урегулированию, он отметил, что Баку рассмотрит соответствующие предложения, если они окажутся востребованы.

Касательно катастрофы самолета AZAL в декабре 2024 года посол сообщил, что все вопросы, включая выплату компенсаций, были полностью урегулированы в апреле 2025 года в соответствии с договоренностями лидеров двух стран в Душанбе, и эта печальная страница закрыта.

В качестве подтверждения восстановления двусторонних связей дипломат привел статистику визитов высокого уровня: за семь месяцев 2026 года их состоялось 30 (для сравнения — 20 в кризисном 2025 году и 66 в 2024-м). Активизировался межправительственный диалог, межрегиональное взаимодействие с российскими субъектами, культурно-гуманитарное сотрудничество (включая более 30 мероприятий) и взаимная поддержка кандидатов в международных организациях. Кроме того, было принято решение о восстановлении прямых рейсов AZAL между Баку и тремя городами России.

Потенциальными точками роста в будущем посол назвал развитие торговли и инвестиций, совместные проекты, решение проблемы обмеления Каспия, расширение туристического потока, а также преподавание азербайджанского языка и открытие школ с этнокультурным компонентом в регионах компактного проживания азербайджанцев в России.