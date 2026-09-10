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Глава МО ФРГ опасается, что секретный план обороны страны попадет в руки АдГ

First News Media13:05 - Сегодня
Глава МО ФРГ опасается, что секретный план обороны страны попадет в руки АдГ

Министр обороны Германии Борис Писториус опасается, что секретный оперативный план обороны Германии (OPLAN) может оказаться в распоряжении представителей партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) после их победы в федеральной земле Саксония-Анхальт.

В связи с этим он рассматривает возможность изъять этот документ из канцелярии премьер-министра Саксонии-Анхальт, сообщило редакционное объединение RND.

По его информации, министр сказал об этом во вторник на встрече с экспертами по вопросам обороны из коалиционных фракций. У правительства Саксонии-Анхальт есть цифровая и бумажная копии плана.

Представитель Минобороны ФРГ ушла от ответа на вопрос о том, будут ли ограничивать передачу информации правительству Саксонии-Анхальт, если его возглавит АдГ. В интервью RND она назвала это «гипотетическими вопросами», однако добавила, что «план обороны классифицирован как секретный и, как правило, обращение с ним строго регламентировано».

Глава канцелярии премьера Саксонии-Анхальт Райнер Робра выступил против намерения федеральных властей изъять OPLAN. «Я не представляю, как должно функционировать конституционно закрепленное сотрудничество между федеральными землями, если земля Саксония-Анхальт будет отрезана от информации в сфере внутренней политики или обороны, — заявил он RND. — В случае введения режима обороны должен привлекаться и Бундесрат (совет представителей федеральных земель), а членство Саксонии-Анхальт в нем в любом случае остается незыблемым». Он указал на то, что Саксония-Анхальт находится в самом центре Германии и уже только по этой причине ее нельзя так просто изолировать.

OPLAN, насчитывающий более 1 тыс. страниц, содержит ключевые меры по защите страны и союзников по НАТО на случай кризиса или военного конфликта. Германия в соответствии с документом становится логистическим узлом для НАТО и сил альянса, направляющихся к его восточному флангу. В канцеляриях премьеров федеральных земель хранятся полные копии документа, в то время как в муниципалитетах — урезанные версии.

6 сентября в Саксонии-Анхальт состоялись выборы в земельный парламент. Согласно предварительным официальным результатам, уверенную победу одержала партия «Альтернатива для Германии», получив 43,8% голосов. ХДС канцлера ФРГ Фридриха Мерца занял второе место, потеряв более половины голосов по сравнению с 2021 годом. Христианские демократы набрали лишь 17,2% голосов, это худший показатель для ХДС в Саксонии-Анхальт. СДПГ заняла третье место, ее поддержали 9,3% избирателей.

Источник: ТАСС

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