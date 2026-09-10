 Очередная группа переселенцев прибыла в село Шукюрбейли - ФОТО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
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Очередная группа переселенцев прибыла в село Шукюрбейли - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

First News Media14:02 - Сегодня
Очередная группа переселенцев прибыла в село Шукюрбейли - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Осуществлен очередной процесс переселения в освобожденное от оккупации село Шукюрбейли Джебраильского района, отправленные утром семьи воссоединились с родными очагами.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сегодня село Шукюрбейли приняло 25 семей – 154 человека. Семьи ступили на землю заново отстроенного села и полюбовались красотами, созданными в родном краю.

Отметим, что село восстановлено в полном соответствии с современными стандартами, создана вся необходимая инфраструктура для комфортного проживания жителей.

В селе Шукюрбейли построены два детских сада-яслей на 80 мест каждый, здание школы на 360 ученических мест, медпункт, музыкальная школа, клубно-общинный центр, а также административное здание для местных исполнительных структур. Наряду с этим, возведена электрическая подстанция мощностью 35/10 кВ, созданы сети электроснабжения, природного газа, питьевой воды, связи, интернета и IP-телевидения, асфальтированы внутрисельские дороги. На первом этапе введено в эксплуатацию 615 индивидуальных жилых домов для жителей и 20 домов для служебного использования. В построенных в современном стиле домах имеется 2, 3, 4 и 5 комнат.

Таким образом, в Шукюрбейли началась новая жизнь для людей, которые долгие годы с тоской ждали возвращения на родину. Проводимые здесь созидательные работы являются еще одним примером успешной реализации программы «Великое возвращение». Вернувшиеся в родные края бывшие вынужденные переселенцы с удовлетворением говорили о проявляемой о них государственной заботе, выразили руководству страны признательность за созданные современные жилищные условия. Жители с глубоким уважением почтили светлую память наших героических шехидов, ценой своей жизни подаривших нам эту историческую Победу и освободивших наши земли от оккупации, помолились Всевышнему за упокой их душ. В то же время жители пожелали долгих лет жизни и крепкого здоровья нашим гази, проявившим мужество в боях, отметив, что возрождение на освобожденных территориях стало возможным именно благодаря этой самоотверженности. Они подчеркнули, что новая жизнь, начинающаяся сегодня в родных краях, также является плодом Победы, завещанной нам нашими шехидами и гази.

08:50

Очередная группа бывших вынужденных переселенцев отправлена в село Шукюрбейли Джебраильского района Азербайджана.

Информацию об этом распространил Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

На данном этапе в Шукюрбейли переселяются 20 семей – 154 человека.

Переселенные семьи ранее были временно размещены в различных регионах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

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