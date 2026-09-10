Долгожданный день «Сабаха»

Вот и настал этот день. Новый вызов и новая глава для азербайджанского футбола.

Сегодня бакинский Сабах стартует в Лиге чемпионов. Впереди — матчи с сильнейшими клубами Европы, большая сцена и возможность вписать новую страницу в историю клуба. Для азербайджанской команды начинается путь, о котором ещё недавно можно было только мечтать. Первый матч команда проведет в Англии.

Уже не в первый раз азербайджанский представитель стартует в евротурнире матчем на «Туманном альбионе».

Агдамский «Карабах» уде дважды играл первые матчи в Англии. Это были «Тоттенхэм» и «Челси». Теперь же очередь «Сабаха». Команда прошла четыре стадии квалификации, что уже достойно уважения. Первая игра на «Олд Траффорд» уже звучит как большой вызов. Шанс показать все, на что ты способен, все, к чему ты шел все эти годы. Есть у «сов» и определенные трудности в составе. Большой потерей можно считать травму защитника Стива Сольве. Вероятно, что бакинцы выйдут на игру в своей привычной схеме. На воротах – Стас Покатилов. Линию обороны могут составить Жуниор Алмейда, Рахман Дашдамиров, Теллур Муталлимов и Тимотеуш Пухач.

Появление Муталлимова возможно в связи с травмой Акима Зедадки. Однако, есть все же вероятность, что Зедадку можно увидеть и с первых минут. Иван Лепиница и Умарали Рахмоналиев будут в опорной зоне. Алексей Исаев будет свободным художником в центре, а на острие мы увидим Джоя-Ланса Миккельса. Слева в атаке будет действовать Велько Шимич, а справа Кристиан Нвачукву. Бакинцы стараются по максимуму совмещать еврокубки с чемпионатом страны. Ярким подтверждением тому является крупная победа в минувшем туре над «Зиря».

ВАЛЬДАС ДАМБРАУСКАС

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ФК «САБАХ»

«Сейчас наша цель – не думать о результате. Мы хотим показать хорошую игру и увидеть, насколько мы на самом деле сильны, встречаясь с одной из лучших команд мира. Сразу после жеребьевки в Монако я говорил, что жребий может выпасть трудным, очень трудным, может выпасть настоящий «жребий Сабаха». Мы сыграем против таких команд, как «Манчестер Юнайтед», «Барселона», «Арсенал», дортмундская «Боруссия», «Наполи».

«Юнайтед» вернулся в Лигу Чемпионов после определенного периода отсутствия в этом турнире. Учитывая то, насколько нестабильной была команда в последние годы, ее выступление в прошлом сезоне можно считать большим успехом. После прихода на пост главного тренера Майкла Кэррика, у команда нарисовалась картина игры, появился стиль. Все это и стало приносить результаты. Манакунианцы серьезно подготовились к этой игре. Анализ соперника отмечал на предматчевой пресс-конференции и наставник Майкл Кэррик.

МАЙКЛ КЭРРИК

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ФК «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»

«Мы рады вновь участвовать в Лиге Чемпионов. Мы провели отличную трансферную кампанию, нас ждет важный матч. Увидим уже на поле, насколько хорошо подготовились к этому матчу. Играть в ЛЧ – это многое значит. Вы испытываете себя в противостояниях против элитных команд. По поводу «Сабаха», видно, что эта тренерская команда. Они играют уверенно, хорошо работают с мячом и взаимодействуют. Мы прекрасно знаем, против кого будем играть»

«Манчестер Юнайтед» весьма нестабилен. Команда может показывать дисбаланс на протяжении матча, порою защищаясь, а порою полностью контролируют ход игры. В английской Премьер-лиге за три матча «красные дьяволы» как выиграли, так и проиграли при этом сыграв вничью. Главное для «Сабаха» - не давать сопернику свободного пространства. Именно свободные зоны «Юнайтед» использует лучше всех. Особенно могут быть задействованы фланги. Свои сильные стороны англичане могут показывать играю именно таким образом. «Сабаху» же не стоит ничего бояться. Ни сильного жребия, ни элитных соперников, даже на их поле. Главное играть в свой футбол и получать удовольствие. Ведь, играть против «Юнайтед» в своем первом матче в истории в Лиге Чемпионов – уже то, о чем мечтают миллионы.

ВАЛЬДАС ДАМБРАУСКАС

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ФК «САБАХ»

«Главное – получить удовольствие от игры, прочувствовать этот особенный момент и быть внутри него. Конечно, мы хотим показать лучшее, на что способны, и футбол, в который можем сыграть. Сможем ли мы составить конкуренцию? Сможем ли сделать что-то, что удивит футбольную общественность? Именно это мы и хотим увидеть. Если начнем думать о результате, мы потеряем концентрацию на всех этих вопросах, которые я перечислил».

Теперь остаётся ждать главного — стартового свистка. Это будет больше, чем просто матч. Это момент, к которому клуб шёл с момента своего основания. Каким получится этот дебют, покажет только игра. Но одно уже очевидно: для «Сабаха» и всего азербайджанского футбола начинается новая европейская глава.

ЭМИН АХМЕДОВ