 Президент Азербайджана открыл новый промышленный объект в Гарадагском районе - ФОТО | 1news.az | Новости
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Президент Азербайджана открыл новый промышленный объект в Гарадагском районе - ФОТО

First News Media12:10 - Сегодня
Президент Азербайджана открыл новый промышленный объект в Гарадагском районе - ФОТО

10 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии предприятия по производству бумажной и гигиенической продукции Общества с ограниченной ответственностью (ООО) Fabriora Group в Гарадагском районе столицы.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, министр экономики Микаил Джаббаров и учредитель ООО Fabriora Group Ибрагим Уйгур проинформировали главу государства о деятельности предприятия.

Было отмечено, что на предприятии как из местных, так из импортируемых из зарубежных стран сырья и материалов будет производиться бумажная и гигиеническая продукция, в том числе детские подгузники, различные салфетки и моющие средства. На предприятии, расположенном на территории площадью около одиннадцати гектаров, будут применяться современные и высокоавтоматизированные германские, итальянские и турецкие производственные технологии.

Продукция будет поставляться на внутренний рынок, а также экспортироваться в Грузию, Казахстан, Россию, страны Ближнего Востока и другие государства. Здесь планируется обеспечить постоянной работой 240 человек.

Предприятие было приватизировано посредством инвестиционного конкурса, организованного Государственной службой по вопросам имущества при Министерстве экономики. Общая инвестиционная стоимость проекта составляет 27 миллионов манатов.

ООО Fabriora Group на основании документа по поощрению инвестиций получило льготу в размере 1 миллиона манатов по НДС и таможенным пошлинам при импорте оборудования.

Отметим, что одним из важных направлений экономической политики, проводимой в Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева, является укрепление промышленного потенциала и расширение конкурентоспособного производства. Одним из результатов процесса индустриализации является формирование в стране более устойчивых цепочек производства и поставок. Расширение местного производства позволяет удовлетворить внутренний спрос и снизить зависимость от импорта, а также и увеличить выход азербайджанской продукции на внешние рынки.

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