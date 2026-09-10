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Жертвы, которых не считают: как мины калечат животных в Карабахе - ВИДЕО

Джамиля Суджадинова14:14 - Сегодня
Жертвы, которых не считают: как мины калечат животных в Карабахе - ВИДЕО

В социальных сетях начало распространяться видео из Кяльбаджарского района, на котором запечатлена собака с ампутированными лапами.

Для животных последствия минной опасности стали физически ощутимыми, кто-то лишился одной конечности, а кто-то - сразу нескольких.

За такими кадрами стоят сохранившиеся на освобожденных территориях мины, а их последствия продолжают сказываться и сегодня.

Для животных минная опасность имеет особую специфику. Человек может получить предупреждение, увидеть ограждение или знак, узнать о заминированном участке и сознательно отказаться от движения в опасную зону. Животное не способно оценить подобные риски.

Оно не понимает значения предупреждающих знаков, не знает, какие дороги или поля нельзя пересекать, и может оказаться на заминированном участке во время поиска пищи, перемещения или охоты.

Именно поэтому каждое такое животное фактически становится потенциальной жертвой невидимой угрозы. При этом установить точное количество пострадавших животных практически невозможно.

В отличие от человеческих жертв, случаи подрыва домашних и особенно диких животных не фиксируются официально. Многие из них погибают вдали от населенных пунктов, а выжившие могут годами оставаться в дикой природе с последствиями полученных травм.

По рассказам жителей освобожденных территорий, животные с поврежденными или отсутствующими конечностями встречаются и сегодня. Их состояние показывает, что последствия минного загрязнения значительно шире официальной статистики человеческих жертв.

Мина может не попасть в статистику, но продолжать представлять опасность для любого живого существа, оказавшегося рядом.

Масштаб этой проблемы особенно заметен на фоне продолжающегося разминирования освобожденных территорий Азербайджана. По данным Министерства иностранных дел Азербайджана, после окончания 44-дневной войны 2020 года жертвами минного загрязнения стали 433 гражданина страны.

Сохранившиеся мины и неразорвавшиеся боеприпасы представляют угрозу не только для людей, которые работают на этих территориях или возвращаются в восстановленные населенные пункты.

Опасные участки пересекают естественные маршруты передвижения животных, пастбища и территории их обитания. Для диких животных, которые не имеют возможности ориентироваться на установленные человеком ограничения, любой такой участок может оказаться смертельной ловушкой

Особенно остро проблема проявляется сейчас, когда в Карабахе и Восточном Зангезуре продолжается масштабное восстановление. Строятся дороги, жилые кварталы, социальные объекты, создаются новые населенные пункты, а бывшие вынужденные переселенцы возвращаются в свои дома. Однако безопасность этих территорий напрямую зависит от темпов разминирования.

По официальным данным, за годы конфликта на территории Азербайджана были установлены сотни тысяч мин и других взрывоопасных предметов. Часть из них продолжает находиться в земле спустя десятилетия. Отсутствие полной и достоверной информации о расположении всех минных полей значительно усложняет очистку территорий и повышает риски для саперов, жителей и животных.

История собаки, попавшей на видео, в этом смысле является лишь одним из видимых проявлений проблемы. Если травма человека обычно становится предметом официального расследования и учета, судьба животного зачастую остается неизвестной.

Сколько собак, сельскохозяйственных животных и представителей дикой фауны погибли или получили увечья после подрывов?

Поэтому минная проблема в освобожденных районах — это не только вопрос человеческой безопасности. Это также долгосрочное последствие войны, которое продолжает воздействовать на окружающую среду и животный мир. И каждый случай, когда животное лишается лапы или погибает от мины, напоминает о том, что опасность не исчезает вместе с окончанием боевых действий.

Пока территория полностью не очищена, мины продолжают оставаться угрозой для всех, кто оказывается в зоне их поражения, независимо от того, человек это или животное.

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