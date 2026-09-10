Забытый индустриальный гигант: памятник нефтяной эпохи Азербайджана

Азербайджан по праву считается одним из богатейших регионов мира по количеству и разнообразию объектов историко-культурного наследия.

На протяжении тысячелетий здесь формировались уникальные памятники различных эпох — от древних поселений и средневековых крепостей до великолепных дворцов, мечетей, караван-сараев и выдающихся произведений промышленной архитектуры XIX–XX веков. Однако особое место в этом многообразии занимают памятники индустриального наследия — уникальные сооружения, появление которых было связано с беспрецедентным развитием нефтяной промышленности и транспортной инфраструктуры Азербайджана на рубеже XIX–XX столетий.

Именно благодаря бакинской нефти Азербайджан стал одним из мировых центров промышленной революции. Строительство нефтепроводов, железных дорог, насосных станций, производственных корпусов, депо и инженерных сооружений изменило не только экономику региона, но и сформировало совершенно новый архитектурный облик страны.

Одним из наиболее интересных и малоизвестных памятников индустриальной архитектуры является монументальное кирпичное сооружение, расположенное в Гарадагском районе Баку. На главном фасаде здания сохранилась дата его строительства — 1904 год, а также надпись «КРД – ЗКВ». По наиболее распространённой версии, перед нами одна из перекачивающих насосных станций нефтепровода Баку — Батум, строительство которого стало одним из крупнейших инженерных проектов Российской империи начала XX века. Именно этот нефтепровод позволил организовать транспортировку бакинской нефти к побережью Чёрного моря, открыв новые возможности для мирового экспорта.

Существует и другая точка зрения. Согласно ей, сооружение могло выполнять функции локомотивного (паровозного) депо либо крупного железнодорожного производственного корпуса, обслуживавшего инфраструктуру Закавказской железной дороги. Не исключено, что оба предположения тесно связаны между собой, поскольку нефтяная промышленность и железнодорожный транспорт в тот период представляли собой единый технологический комплекс.

Особый интерес вызывает широкая география подобных сооружений. Аналогичные здания сохранились в Хатаинском районе Баку, Сальянах, Кюрдамире, а также на территории современной Грузии, в частности в городе Гори. Практически идентичные композиционные решения, строительные технологии и декоративные приёмы позволяют предположить существование единого типового проекта или архитектурной школы, обслуживавшей строительство объектов нефтяной и железнодорожной инфраструктуры на всём протяжении Закавказья.

Архитектура здания производит поистине грандиозное впечатление. Несмотря на своё исключительно производственное назначение, сооружение отличается высокой художественной культурой исполнения и тщательно продуманной композицией. Его главный фасад решён симметрично и построен вокруг массивного полуциркульного портала, обрамлённого несколькими рядами фигурной кирпичной кладки. Над ним возвышается высокий фронтон плавной криволинейной формы, где размещены дата постройки и загадочная буквенная аббревиатура, ставшие своеобразной визитной карточкой сооружения.

Особую выразительность памятнику придаёт безупречное качество кирпичной кладки. Светло-жёлтый лицевой кирпич используется не только как строительный материал, но и как важнейшее художественное средство. Архитектор мастерски создаёт игру света и тени благодаря выступающим карнизам, декоративным поясам, архивольтам и профилированным кирпичным элементам. При всей строгости промышленной архитектуры здание воспринимается удивительно пластичным и даже торжественным.Не менее впечатляют протяжённые боковые фасады, расчленённые мощными вертикальными пилястрами и контрфорсами. Они не только усиливали конструкцию стен, но и создавали выразительный архитектурный ритм, характерный для лучших образцов промышленной архитектуры начала XX века. Между ними размещены высокие полуциркульные оконные проёмы, обеспечивавшие естественное освещение огромного внутреннего пространства.

Судя по объёму сооружения, внутри находился единый производственный зал, перекрытый металлическими фермами большого пролёта. Такие конструкции позволяли размещать тяжёлые насосные агрегаты, промышленное оборудование либо обслуживать железнодорожную технику. Крупные въездные проёмы также свидетельствуют о том, что объект был рассчитан на эксплуатацию массивных инженерных механизмов.

Даже сегодня, спустя более века после строительства, несмотря на частичную утрату кровли, разрушение отдельных конструкций и следы запустения, сооружение не потеряло своего монументального характера. Оно продолжает поражать масштабом, инженерной логикой и архитектурным совершенством. Подобные здания наглядно демонстрируют, что промышленная архитектура той эпохи создавалась не только как утилитарное пространство, но и как символ технического прогресса, экономического могущества и государственного значения. Отдельного внимания заслуживает загадочная надпись «КРД – ЗКВ». В настоящее время её документально подтверждённая расшифровка отсутствует. Вероятнее всего, речь идёт о ведомственном обозначении объекта, связанном с системой Закавказской железной дороги либо нефтепроводной инфраструктуры.

Сегодня подобные сооружения являются не просто свидетелями нефтяного бума начала XX века. Они представляют собой редчайшие памятники индустриальной архитектуры, в которых инженерная мысль органично соединилась с высоким архитектурным мастерством. Это материальные символы эпохи, когда Азербайджан играл ключевую роль в мировой нефтяной промышленности, а каждый новый промышленный объект становился воплощением технического прогресса своего времени.

Сохранение подобных памятников — это не только дань уважения прошлому, но и важнейшая задача перед будущими поколениями. Ведь вместе с ними сохраняется память о людях, инженерных достижениях и грандиозных проектах, благодаря которым Азербайджан вошёл в мировую историю как одна из колыбелей нефтяной индустрии. Именно такие памятники способны стать подлинными центрами сохранения индустриального наследия страны, ещё раз подтверждая, что архитектурные жемчужины рождаются не только в дворцах и храмах, но и там, где история создавалась трудом инженеров, строителей, железнодорожников и нефтяников.

Автор Вахид Шукюров