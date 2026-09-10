ГПС пресекла попытку ввоза из Ирана в Азербайджан 84 кг наркотиков - ФОТО

Государственная пограничная служба (ГПС) пресекла попытку незаконного ввоза из Ирана в Азербайджан 84 кг 300 г наркотиков и 3 тыс. таблеток метадона М-40.

Как сообщили 1news.az в ГПС, инциденты произошли на территориях пограничных отрядов "Горадиз" и "Гёйтепе".

Ночью 10 сентября на территории пограничного отряда "Горадиз" в ходе погранично-поисковых и оперативных мероприятий были обнаружены 54 кг 400 г наркотиков, которые пытались ввезти в страну с помощью параплана.

На территории пограничного отряда "Гёйтепе" наряд обнаружил и изъял 29 кг 900 г наркотиков и 3 тыс. таблеток метадона М-40, содержащего психотропные вещества

По фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.