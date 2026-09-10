Поступило 774 обращения, связанных с естественными монополиями: больше всего жалоб поступило на электроэнергию

«В январе-июле текущего года в Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики поступило 774 обращения, связанных с деятельностью субъектов естественных монополий».

Как передает 1news.az, об этом заявил заведующий отделом агентства Шамси Рзалы на просветительском мероприятии для представителей медиа на тему «Регулирование в сфере недобросовестной конкуренции и государственный контроль в сфере естественных монополий».

По его словам, 221 поступившее обращение было удовлетворено. В результате проведенных расследований в целях восстановления прав граждан или в установленном порядке было возвращено 6 тысяч манатов средств.

Ш. Рзалы сообщил, что в распределении обращений по сферам больше всего жалоб пришлось на услуги электро-, газо- и питьевого водоснабжения.

Так, за отчетный период поступило 215 обращений, связанных с услугами электроснабжения, 156 - с газоснабжением, 110 - с услугами питьевой воды.

Было зафиксировано 61 обращение в связи с услугами воздушного транспорта, 60 - железнодорожного транспорта, 51 - связи, 48 -теплоснабжения.

Кроме того, поступило 11 обращений, связанных с канализационными услугами, 6 - с почтовыми, 4 - с транспортными услугами. По другим сферам было зафиксировано 52 обращения.

Таким образом, согласно статистике, основная доля обращений граждан по поводу деятельности субъектов естественных монополий пришлась на услуги электроэнергии, газа и питьевой воды.