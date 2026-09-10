 Поступило 774 обращения, связанных с естественными монополиями: больше всего жалоб поступило на электроэнергию | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Поступило 774 обращения, связанных с естественными монополиями: больше всего жалоб поступило на электроэнергию

Джамиля Суджадинова13:29 - Сегодня
Поступило 774 обращения, связанных с естественными монополиями: больше всего жалоб поступило на электроэнергию

«В январе-июле текущего года в Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики поступило 774 обращения, связанных с деятельностью субъектов естественных монополий».

Как передает 1news.az, об этом заявил заведующий отделом агентства Шамси Рзалы на просветительском мероприятии для представителей медиа на тему «Регулирование в сфере недобросовестной конкуренции и государственный контроль в сфере естественных монополий».

По его словам, 221 поступившее обращение было удовлетворено. В результате проведенных расследований в целях восстановления прав граждан или в установленном порядке было возвращено 6 тысяч манатов средств.

Ш. Рзалы сообщил, что в распределении обращений по сферам больше всего жалоб пришлось на услуги электро-, газо- и питьевого водоснабжения.

Так, за отчетный период поступило 215 обращений, связанных с услугами электроснабжения, 156 - с газоснабжением, 110 - с услугами питьевой воды.

Было зафиксировано 61 обращение в связи с услугами воздушного транспорта, 60 - железнодорожного транспорта, 51 - связи, 48 -теплоснабжения.

Кроме того, поступило 11 обращений, связанных с канализационными услугами, 6 - с почтовыми, 4 - с транспортными услугами. По другим сферам было зафиксировано 52 обращения.

Таким образом, согласно статистике, основная доля обращений граждан по поводу деятельности субъектов естественных монополий пришлась на услуги электроэнергии, газа и питьевой воды.

Поделиться:
319

Актуально

Общество

Погода на пятницу: В Баку ожидается до 28 градусов тепла 

Xроника

Ильхам Алиев поздравил Еврейскую общину Азербайджана с праздником Рош ха-Шана

Xроника

Ильхам Алиев утвердил Госпрограмму по обеспечению продовольственной ...

Мнение

Индийский эксперт специально для 1news.az — о сносе мечетей и положении меньшинств

Общество

Названа причина неполных ограничений на въезд автомобилей в Ичеришехер - ФОТО

Absheron Hotel Group, входящий в состав PASHA Real Estate Group, создает новые карьерные возможности для молодежи в сфере гостеприимства

«Duyğu»: Второй тизер художественного фильма «44» - ВИДЕО

Кража на 8 тысяч манатов в Баку: полиция задержала 21-летнего подозреваемого - ФОТО

Выбор редактора

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новое звено: как Азербайджан и Узбекистан трансформируют пространство от Пекина до Лиссабона

Скрытая угроза: август вновь показал, как мины бросают тень на мирную жизнь освобожденных земель

Новости для вас

В Баку начали снос трех незаконных построек - ФОТО

Роза Зергерли исполнила песню о Шуше на закрытии VI Всемирных игр кочевников в Бишкеке - ВИДЕО

Нигяр Фархад возвращает деньги заявителям

В Азербайджане изменились правила декларирования ввозимых товаров

Последние новости

Названа причина неполных ограничений на въезд автомобилей в Ичеришехер - ФОТО

Сегодня, 16:25

Absheron Hotel Group, входящий в состав PASHA Real Estate Group, создает новые карьерные возможности для молодежи в сфере гостеприимства

Сегодня, 16:19

«Duyğu»: Второй тизер художественного фильма «44» - ВИДЕО

Сегодня, 16:15

КСИР заявил о готовности к операциям

Сегодня, 16:10

Кража на 8 тысяч манатов в Баку: полиция задержала 21-летнего подозреваемого - ФОТО

Сегодня, 16:07

Кац пообещал «освобождение Тегерана»

Сегодня, 16:05

Звезда «Игры престолов» передумал ехать в Баку: фестиваль остался без главного гостя - ФОТО

Сегодня, 16:00

Погода на пятницу: В Баку ожидается до 28 градусов тепла 

Сегодня, 15:54

Представлена программа второго этапа вступительных экзаменов в вузы на 2027 год

Сегодня, 15:50

Алжир разорвал дипломатические отношения с ОАЭ

Сегодня, 15:47

Скандал в Medera Hospital: пожилая женщина утверждает, что врач прооперировал ей не ту ногу - ВИДЕО

Сегодня, 15:40

Адиль Керимли принял участие во внеочередной сессии Генеральной конференции ICESCO - ФОТО

Сегодня, 15:28

Ильхам Алиев поздравил Еврейскую общину Азербайджана с праздником Рош ха-Шана

Сегодня, 15:25

При пожаре на грузовом судне в Китае погибли не менее 20 человек

Сегодня, 15:13

Азербайджан разработает Нацстратегию борьбы с зоонозными заболеваниями

Сегодня, 15:09

Водителей предупредили о важности соблюдения правил у пешеходных переходов - ВИДЕО

Сегодня, 15:03

Стали известны подробности отказа от новорожденного без рук в Баку - ФОТО

Сегодня, 14:51

Ильхам Алиев утвердил Госпрограмму по обеспечению продовольственной безопасности на 2027-2032 годы

Сегодня, 14:46

США требуют от партнеров по НАТО содействия для ликвидации МУС

Сегодня, 14:33

Индийский эксперт специально для 1news.az — о сносе мечетей и положении меньшинств

Сегодня, 14:30
Все новости
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az c популярной азербайджанской певицей Efendi, представлявшей Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение 2020/21». Efendi (Самира Эфенди) - одна31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10