МИД Азербайджана работает над возвращением раненых азербайджанских моряков и тел их погибших коллег - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Двое азербайджанских моряков погибли, еще двое ранены в результате атаки беспилотников на иностранное грузовое судно «TEDY» 9 сентября в Черном море.

По сообщению пресс-службы МИД Азербайджана, погибшие граждане Азербайджана - Аслан Алиев и Асим Гасымов, а получившие ранения Имран Новрузов и Рауф Алиев были госпитализированы в городскую больницу города Черноморска в Украине.

В настоящее время Министерством иностранных дел проводятся работы по координации с дипломатическими представительствами Азербайджана, а также уполномоченными структурами соответствующих государств, принимаются меры по возвращению граждан на родину после их медицинского обследования и лечения, оказанию необходимой консульской поддержки, а также осуществлению процедур, связанных с телами погибших.

«Еще раз призываем граждан Азербайджана воздерживаться от поездок в регионы, где продолжаются военные действия или нестабильна ситуация с безопасностью, от осуществления трудовой деятельности на этих территориях, а также от работы на транспортных средствах, в том числе судах, курсирующих по данным маршрутам», - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

13:18

Вчера утром в Черном районе вблизи порта Одесса буксир "TEDY" (IMO 9059200) под флагом Сомали, принадлежащий компании "Mert Marine Corporation", подвергся атаке дрона.

Об этом сегодня сообщает общественное объединение «Поддержка азербайджанским морякам».

На борту судна находился экипаж из 10 человек: 4 гражданина Азербайджана, 3 Турции, 2 Германии и 1 Украины.

Прошлой ночью этот же буксир по пути в порт Констанца дважды подвергся атаке дронов.

"К сожалению, 2 наших моряка погибли. Алиев Аслан и Гасымов Асым. Еще 2 наших моряка в настоящее время с ожогами проходят лечение в больнице города Одесса", - говорится в сообщении.