 Мехрибан Алиева выразила соболезнования в связи с уходом из жизни Александра Шаровского - ФОТО | 1news.az | Новости
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Мехрибан Алиева выразила соболезнования в связи с уходом из жизни Александра Шаровского - ФОТО

Феликс Вишневецкий10:01 - Сегодня
Мехрибан Алиева выразила соболезнования в связи с уходом из жизни Александра Шаровского - ФОТО

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своих страницах в социальных сетях публикацией в связи с уходом из жизни народного артиста Азербайджана, режиссёра и актёра Александра Шаровского.

«Александр Яковлевич Шаровский. Покойся с миром, большой Мастер!» - отмечается в публикации.

Отметим, что народный артист Азербайджана Александр Шаровский ушел из жизни 9 сентября, в возрасте 78 лет.

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