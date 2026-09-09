Мехрибан Алиева выразила соболезнования в связи с уходом из жизни Александра Шаровского - ФОТО

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своих страницах в социальных сетях публикацией в связи с уходом из жизни народного артиста Азербайджана, режиссёра и актёра Александра Шаровского.

«Александр Яковлевич Шаровский. Покойся с миром, большой Мастер!» - отмечается в публикации.

Отметим, что народный артист Азербайджана Александр Шаровский ушел из жизни 9 сентября, в возрасте 78 лет.