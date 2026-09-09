Мехрибан Алиева выразила соболезнования в связи с уходом из жизни Александра Шаровского - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своих страницах в социальных сетях публикацией в связи с уходом из жизни народного артиста Азербайджана, режиссёра и актёра Александра Шаровского.
«Александр Яковлевич Шаровский. Покойся с миром, большой Мастер!» - отмечается в публикации.
Отметим, что народный артист Азербайджана Александр Шаровский ушел из жизни 9 сентября, в возрасте 78 лет.
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