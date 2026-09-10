МИД Пакистана исключил включение новых стран в Мекканское соглашение

Пакистан, Саудовская Аравия и Турция пока не планируют приглашать новые страны для участия в Мекканском соглашении.

Об этом заявил на еженедельном брифинге пресс-секретарь пакистанского МИД.

«На данном этапе никаких обсуждений по поводу расширения Мекканских соглашений не ведется», — цитирует его газета Dawn.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, «Пакистан, Турция и Саудовская Аравия сначала должны еще больше укрепить свое <...> сотрудничество», а уже после этого «организация будет открыта для всех государств, разделяющих схожие позиции и взгляды».

7 августа наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, президент Турции Тайип Эрдоган и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф подписали Мекканское соглашение. Оно предусматривает, что нападение на одну из стран будет расцениваться как агрессия против всех участников пакта.

Источник: ТАСС