Президент Ильхам Алиев поздравил генерального секретаря ОИС

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Генеральному секретарю Организации исламского сотрудничества Исмаилу Ульд Шейх Ахмеду.

Письмо опубликовано на официальном интернет-сайте Президента Азербайджана. В письме отмечается:

"Уважаемый господин Генеральный секретарь,

Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост Генерального секретаря Организации исламского сотрудничества, желаю успехов в предстоящей ответственной деятельности.

Азербайджан придает особое значение сотрудничеству с ОИС, и нынешний уровень наших отношений вызывает удовлетворение. За 35 лет членства в организации Азербайджан играл инициативную и ответственную роль в деятельности ОИС, вносил вклад в укрепление исламской солидарности, активно участвовал в повышении международного авторитета организации.

Азербайджан, в свою очередь, всегда чувствовал неизменную поддержку ОИС. В период почти 30-летней агрессии Армении против Азербайджана и в послевоенный период ОИС, демонстрируя твердую позицию, принял резолюции и заявления, решительно осуждающие оккупацию, поддерживающие правое дело, суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, приветствующие строительно-восстановительные работы на наших освобожденных территориях. Мы высоко ценим все это.

Выражаю уверенность в дальнейшем поступательном развитии тесного сотрудничества между Азербайджаном и Организацией исламского сотрудничества. Как Вам известно, в 2027 году Азербайджан примет 16-ю сессию Конференции Исламского саммита, а также 13-ю сессию Исламской конференции министров информации и другие мероприятия. Надеюсь на тесное и плодотворное сотрудничество с Вами в этом направлении.

Верю, что Ваше руководство этой престижной организацией послужит выполнению важных задач, стоящих перед ОИС, и укреплению исламской солидарности.

Еще раз выражаю Вам искренние поздравления, желаю крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей почетной работе на благо исламского мира".