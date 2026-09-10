Самвел Карапетян подал в суд на Никола Пашиняна: требует извинений и 3 млн драмов

Миллиардер и лидер партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян подал гражданский иск против премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Основанием для иска стали некоторые фрагменты выступлений Пашиняна во время предвыборной кампании, касающиеся Карапетяна.

В частности, предприниматель попросил суд обязать Никола Пашиняна публично извиниться перед ним за оскорбление, прозвучавшее 29 мая.

Карапетян требует, чтобы премьер опубликовал текст извинения в прямом эфире посредством видеозаписи под заголовком: «Я, Никол Воваевич Пашинян, прошу прощения у Самвела Саргисовича Карапетяна».

«Видео с извинением и заголовок не должны содержать каких-либо дополнений или комментариев со стороны Никола Пашиняна или какого-либо третьего лица, а должны содержать исключительно текст извинения», — говорится в исковом заявлении.

В качестве компенсации за оскорбление Карапетян требует взыскать с Пашиняна 3 млн драмов ($8260), а также сумму судебных расходов, состоящую из государственной пошлины и суммы разумного вознаграждения адвоката.

Исковое заявление поступило в суд 9 сентября.

Источник: News.am