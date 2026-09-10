 Самвел Карапетян подал в суд на Никола Пашиняна: требует извинений и 3 млн драмов | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Самвел Карапетян подал в суд на Никола Пашиняна: требует извинений и 3 млн драмов

First News Media13:08 - Сегодня
Самвел Карапетян подал в суд на Никола Пашиняна: требует извинений и 3 млн драмов

Миллиардер и лидер партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян подал гражданский иск против премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Основанием для иска стали некоторые фрагменты выступлений Пашиняна во время предвыборной кампании, касающиеся Карапетяна.

В частности, предприниматель попросил суд обязать Никола Пашиняна публично извиниться перед ним за оскорбление, прозвучавшее 29 мая.

Карапетян требует, чтобы премьер опубликовал текст извинения в прямом эфире посредством видеозаписи под заголовком: «Я, Никол Воваевич Пашинян, прошу прощения у Самвела Саргисовича Карапетяна».

«Видео с извинением и заголовок не должны содержать каких-либо дополнений или комментариев со стороны Никола Пашиняна или какого-либо третьего лица, а должны содержать исключительно текст извинения», — говорится в исковом заявлении.

В качестве компенсации за оскорбление Карапетян требует взыскать с Пашиняна 3 млн драмов ($8260), а также сумму судебных расходов, состоящую из государственной пошлины и суммы разумного вознаграждения адвоката.

Исковое заявление поступило в суд 9 сентября.

Источник: News.am

Поделиться:
343

Актуально

Общество

Погода на пятницу: В Баку ожидается до 28 градусов тепла 

Xроника

Ильхам Алиев поздравил Еврейскую общину Азербайджана с праздником Рош ха-Шана

Xроника

Ильхам Алиев утвердил Госпрограмму по обеспечению продовольственной ...

Мнение

Индийский эксперт специально для 1news.az — о сносе мечетей и положении меньшинств

В мире

КСИР заявил о готовности к операциям

Кац пообещал «освобождение Тегерана»

Алжир разорвал дипломатические отношения с ОАЭ

При пожаре на грузовом судне в Китае погибли не менее 20 человек

Выбор редактора

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новое звено: как Азербайджан и Узбекистан трансформируют пространство от Пекина до Лиссабона

Скрытая угроза: август вновь показал, как мины бросают тень на мирную жизнь освобожденных земель

Новости для вас

В Стамбуле в отеле вспыхнул пожар, пострадали 12 человек - ВИДЕО

В Индонезии около 2 тысяч школьников и учителей отравились после школьного обеда

Число пожилых людей в мире впервые превысило количество детей

Apple представила iPhone 18 Pro, Pro Max и первый складной смартфон Apple iPhone Duo - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Названа причина неполных ограничений на въезд автомобилей в Ичеришехер - ФОТО

Сегодня, 16:25

Absheron Hotel Group, входящий в состав PASHA Real Estate Group, создает новые карьерные возможности для молодежи в сфере гостеприимства

Сегодня, 16:19

«Duyğu»: Второй тизер художественного фильма «44» - ВИДЕО

Сегодня, 16:15

КСИР заявил о готовности к операциям

Сегодня, 16:10

Кража на 8 тысяч манатов в Баку: полиция задержала 21-летнего подозреваемого - ФОТО

Сегодня, 16:07

Кац пообещал «освобождение Тегерана»

Сегодня, 16:05

Звезда «Игры престолов» передумал ехать в Баку: фестиваль остался без главного гостя - ФОТО

Сегодня, 16:00

Погода на пятницу: В Баку ожидается до 28 градусов тепла 

Сегодня, 15:54

Представлена программа второго этапа вступительных экзаменов в вузы на 2027 год

Сегодня, 15:50

Алжир разорвал дипломатические отношения с ОАЭ

Сегодня, 15:47

Скандал в Medera Hospital: пожилая женщина утверждает, что врач прооперировал ей не ту ногу - ВИДЕО

Сегодня, 15:40

Адиль Керимли принял участие во внеочередной сессии Генеральной конференции ICESCO - ФОТО

Сегодня, 15:28

Ильхам Алиев поздравил Еврейскую общину Азербайджана с праздником Рош ха-Шана

Сегодня, 15:25

При пожаре на грузовом судне в Китае погибли не менее 20 человек

Сегодня, 15:13

Азербайджан разработает Нацстратегию борьбы с зоонозными заболеваниями

Сегодня, 15:09

Водителей предупредили о важности соблюдения правил у пешеходных переходов - ВИДЕО

Сегодня, 15:03

Стали известны подробности отказа от новорожденного без рук в Баку - ФОТО

Сегодня, 14:51

Ильхам Алиев утвердил Госпрограмму по обеспечению продовольственной безопасности на 2027-2032 годы

Сегодня, 14:46

США требуют от партнеров по НАТО содействия для ликвидации МУС

Сегодня, 14:33

Индийский эксперт специально для 1news.az — о сносе мечетей и положении меньшинств

Сегодня, 14:30
Все новости
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az c популярной азербайджанской певицей Efendi, представлявшей Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение 2020/21». Efendi (Самира Эфенди) - одна31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10