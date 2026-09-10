Россия закрыла въезд около 200 тыс. иностранцев

МВД России закрыло въезд около 200 тыс. иностранцев, нарушивших российские законы.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел РФ — начальник Миграционной службы МВД России Андрей Кикоть на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В части превентивной работы нашими подразделениями закрыт въезд порядка 200 тыс., если быть точным — 197 тыс. иностранцев, которые совершили и нарушили здесь закон. Мы им ограничили въезд на определенное количество времени", — сказал Кикоть.

По его словам, на 85% выросло число случаев выдворения иностранных граждан. "Порядка 100 тыс. мы выдворили, из них принудительно 75 тыс.", — сообщил начальник Миграционной службы МВД РФ.

Кикоть отметил и усиление работы по качеству проверок документов, которые подаются при оформлении статуса находящимся в РФ иностранцам. "У нас выявлено в 10 раз больше поддельных документов, которые предоставляют заведомо ложные сведения", — сказал он.