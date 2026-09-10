МИД Франции не считает нужным реагировать на пост Трампа о ее территориях

Министерство иностранных дел Франции не считает нужным реагировать на каждую публикацию президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил министр-делегат по делам Европы при французском МИД Бенжамен Аддад, комментируя публикацию Белого дома с картой, на которой заморские территории республики окрашены в цвета американского флага.

Аддад в эфире радиостанции Sud Radio назвал притязания администрации США «причудой». «Если бы мы начали реагировать на каждый твит Белого дома и Дональда Трампа, у нас не осталось бы времени на работу, — сказал он. — Я считаю, что не стоит слишком много комментировать и чрезмерно реагировать на каждую его причуду».

Как заверил министр-делегат, Париж привержен своим заморским территориям. Он напомнил, что в ситуации вокруг суверенитета Гренландии страны ЕС применили среди прочего «инструмент противодействия принуждению», который позволяет «нанести удар по американским цифровым компаниям».

Президент США Дональд Трамп опубликовал 7 сентября в соцсети Truth Social карту, на которой Канада, Мексика и ряд стран Центральной Америки и Карибского бассейна, в том числе Куба и ряд заморских территорий Франции, а также Гренландия окрашены в цвета американского флага. Трамп воздержался от каких-либо комментариев. Американский лидер в прошлом не раз рассуждал о возможности вхождения в состав США, в частности, Канады и Гренландии, которая является автономной территорией Дании.

Источник: ТАСС