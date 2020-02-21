«Qabaqdan gəlmişlik edir ki…» Мазахир Панахов об избиении дочери Губада Ибадоглу в день выборов – ВИДЕО

Председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов выразил отношение к видеокадрам избиения наблюдателя Жали Байрамовой (дочь экономиста Губада Ибадоглу) на избирательном участке №16 76-го Лянкяран-Астаринского избирательного округа в день выборов.

Как сообщает 1news.az, на заседании председатель ЦИК Мазахир Панахов заявил, что на этом участке наблюдатель обратилась к Жале Байрамовой с просьбой не снимать ее на телефон.

«Несмотря на просьбу, она продолжала снимать. Тогда возник спор и было распространено это видео. Затем на весь мир распространили, что имело место избиение, пожаловались. Это является дезинформацией. У гражданина есть право, чтобы никто его не снимал», - сказал он.

«Зная это, она заранее обвиняет противоположную сторону в избиении («qabaqdan gəlmişlik edir ki, guya, xanımı döyüblər» – азерб.)», - сказал М.Панахов.

По словам М.Панахова, женщина, которую снимали на телефон, обратилась в правоохранительные органы.

9 февраля в Азербайджане прошли внеочередные выборы в Милли Меджлис (парламент).

Для участия в выборах регистрацию прошли 1314 кандидатов; 246 кандидатур выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами.

В течение дня в 125 избирательных округах страны действовало 5573 постоянных избирательных участка.

За ходом голосования наблюдали 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 – были представители политических партий. Международные наблюдатели представляли 58 стран и 59 организаций.

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