Qızlarbacarır: Международный день девочек отметили в Баку футбольным фестивалем – ФОТО

Международный день девочек 11 октября отмечен в Баку футбольным фестивалем #Qızlarbacarır, в центре внимания которого – возможности и достижения девочек Азербайджана.

Фестиваль является частью национальной кампании #Qızlarbacarır, продвигающей равенство девушек и девочек за счет демонстрации их индивидуальных навыков и талантов во всех сферах жизни.

Мероприятие организовано совместно со стороны UNICEF и Футбольной федерации AFFA при поддержке посольства Нидерландов.

«Сегодня все больше девушек переходят от мечтаний к достижениям», - сказал посол UNICEF в Азербайджане Эдвард Карвардин.

«Более 1,1 млрд девушек во всем мире готовы взять на себя будущее. Инвестируя в девочек и женщин, в том числе в их здоровье, образование и безопасность, мы позволяем им строить лучшую жизнь и создавать более добрый и процветающий мир для всех нас», - добавил он.

В этом году в рамках кампании делегация Королевской голландской футбольной ассоциации (KNVB), состоящая из тренеров и игроков, посетила ряд бакинских школ, рассказав детям о пользе спорта, а также провела специальную футбольную сессию для молодых женщин-игроков в Футбольной академии. Сессия была организована со стороны AFFA.

100 детей из Футбольной академии, а также школьники и дети из малообеспеченных семей принимают участие в фестивале в рамках различных футбольных мероприятий.

«Если дать девочкам возможность заниматься спортом, они могут бросить вызов стереотипам, согласно которым девочки менее способны, чем мальчики. Спорт, как и образование, может помочь девочкам стать равноправными участниками общества», - сказал генсекретарь AFFA Эльхан Мамедов.

В рамках кампании #Qızlarbacarır, запущенной в 2018 году, была также выпущена серия видеороликов, в которых девушки и молодые женщины Азербайджана делятся своим опытом, рассказывая, как они разрушают существующие в обществе стереотипы касательно участия девушек в различных аспектах жизни.

Усилия UNICEF и AFFA в этом направлении уже охватили около 1 тыс. девочек-футболистов в возрасте от 10 до 21 года.

Международный день девочек отмечается в мире последние 8 лет по решению Генеральной Ассамблеи ООН в знак признания единых проблем, с которыми сталкиваются девочки во всех уголках планеты.

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Елена Остапенко, Э.Т.