Рамиз Мехтиев освобожден от занимаемой должности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение об освобождении Рамиза Мехтиева от должности руководителя Администрации Президента Азербайджана.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

В связи с этим, Президент Ильхам Алиев принял Рамиза Мехтиева и наградил его орденом «Гейдар Алиев».

Другим Распоряжением глава государства утвердил Р.Мехтиева на должность президента Национальной Академии Наук Азербайджана.

Отметим, что руководителем Администрации Президента Азербайджанской Республики академик Рамиз Мехтиев был назначен в феврале 1995 года.

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