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Рамиз Мехтиев освобожден от занимаемой должности

Сегодня в 16:11 ~ 1 минута на чтение 7024
Рамиз Мехтиев освобожден от занимаемой должности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение об освобождении Рамиза Мехтиева от должности руководителя Администрации Президента Азербайджана. 

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

В связи с этим, Президент Ильхам Алиев принял Рамиза Мехтиева и наградил его орденом «Гейдар Алиев».
 
Другим Распоряжением глава государства утвердил Р.Мехтиева на должность президента Национальной Академии Наук Азербайджана.

Отметим, что руководителем Администрации Президента Азербайджанской Республики академик Рамиз Мехтиев был назначен в феврале 1995 года.

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