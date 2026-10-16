Пресс-секретарь Белого дома уволена после пяти дней работы

Кэти Захария лишилась должности пресс-секретаря Белого дома спустя менее недели после вступления в должность. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на три источника.

По данным издания, ни сама Захария, ни представители Белого дома пока не прокомментировали эту информацию.

В то же время президент США Дональд Трамп во время брифинга призвал Захарию пересмотреть решение о переходе на новую работу.

«Честно говоря, на вашем месте я бы передумал… Кэти, вам это нужно? Я думаю, что нет», — передал Трамп содержание своего разговора с ней.

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