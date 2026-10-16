Азербайджанский тяжелоатлет Гасым Исмаилов завоевал три медали на ЧЕ в Албании

Азербайджанский тяжелоатлет Гасым Исмаилов стал бронзовым призёром чемпионата Европы среди спортсменов до 23 лет, который проходит в албанском городе Дуррес.

Как сообщили в Федерации тяжёлой атлетики Азербайджана, Исмаилов выступал в весовой категории до 75 кг. В рывке он поднял 139 кг, а в толчке показал результат 175 кг. В обоих упражнениях спортсмен занял третье место.

По сумме двух упражнений азербайджанец набрал 314 кг и завоевал третью бронзовую медаль турнира.