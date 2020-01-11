Роухани пообещал отдать под суд виновных в крушении украинского Boeing

Президент Ирана Хасан Роухани в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что все причастные к уничтожению украинского лайнера предстанут перед судебными властями Ирана.
"Человеческая ошибка привела к этой авиакатастрофе, и люди, причастные к инциденту, будут переданы в судебные органы", - говорится в заявлении на сайте иранского президента.
Роухани добавил, что иранская судебная система в скором времени начнет принимать меры по этому вопросу.
Телефонный разговор состоялся после того, как военные Ирана признали, что непреднамеренно сбили украинский самолёт, приняв его за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они.
При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.
РИА Новости