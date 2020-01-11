Роухани пообещал отдать под суд виновных в крушении украинского Boeing

Президент Ирана Хасан Роухани в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что все причастные к уничтожению украинского лайнера предстанут перед судебными властями Ирана.

"Человеческая ошибка привела к этой авиакатастрофе, и люди, причастные к инциденту, будут переданы в судебные органы", - говорится в заявлении на сайте иранского президента.