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Роухани пообещал отдать под суд виновных в крушении украинского Boeing

11 Января, 2020 в 22:55 ~ 1 минута на чтение 420
Роухани пообещал отдать под суд виновных в крушении украинского Boeing
Президент Ирана Хасан Роухани в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что все причастные к уничтожению украинского лайнера предстанут перед судебными властями Ирана.
 
"Человеческая ошибка привела к этой авиакатастрофе, и люди, причастные к инциденту, будут переданы в судебные органы", - говорится в заявлении на сайте иранского президента.
 
Роухани добавил, что иранская судебная система в скором времени начнет принимать меры по этому вопросу.
Телефонный разговор состоялся после того, как военные Ирана признали, что непреднамеренно сбили украинский самолёт, приняв его за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они.
 
При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.
 
РИА Новости

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