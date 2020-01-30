Сборная Азербайджана начала отбор на ЧМ с поражения

Сборная Азербайджана по футзалу вчера стартовала в элитном раунде квалификации на чемпионат мира.

Как сообщает 1news.az, сборная в стартовом матче уступила хозяевам площадки – Хорватии (0:2). Этим поражением национальная команда, фактически, перечеркнула все шансы на выход из группы. Сегодня нашу команду ждет игра против фаворита – России, которая в стартовом туре разгромила Словакию (7:1). Чтобы занять одно из двух первых мест, нашей сборной необходимо побеждать, что маловероятно.

После поражения от хорватов, главный тренер сборной Жозе Алесио посетовал на слабую реализацию. «Хорватия забила после нашей ошибки. После мы владели преимуществом, но не смогли его реализовать. Впереди еще два матча. У нас еще есть шансы», - сказал он.

Теймур Максутов