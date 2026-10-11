 Чемпионат мира по дзюдо: сборная Азербайджана уступила команде Японии - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
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Чемпионат мира по дзюдо: сборная Азербайджана уступила команде Японии - ОБНОВЛЕНО

Редакция 1news12:36 - Сегодня
Чемпионат мира по дзюдо: сборная Азербайджана уступила команде Японии - ОБНОВЛЕНО

Сборная Азербайджана проиграла японскому коллективу в смешанных командных соревнованиях на чемпионате мира по дзюдо, проходящем в Баку.

Как сообщает 1news.az, наша команда, вышедшая на татами в рамках 1/8 финала, уступила сопернику со счетом 1:4 и покинула турнир.

Напомним, что в 1/16 финала азербайджанские дзюдоисты победили сборную Австрии (4:0).

В составе нашей женской команды выступили Гюльтадж Мамедалиева, Хадиджа Гадашова (обе 57 кг), Судаба Агаева, Ханна Зайцева (обе 70 кг), а также Мадина Кайсинова (свыше 70 кг).

В мужских поединках Азербайджан представляли Рашид Мамедалиев, Руслан Пашаев (оба 73 кг), Зелим Цкаев, Сулейман Шукюров (оба 90 кг), а также Зелим Коцоев и Ушанги Кокаури (оба свыше 90 кг).

10:50

Сборная Азербайджана по дзюдо одержала победу над командой Австрии в смешанных командных соревнованиях в заключительный день чемпионата мира в Баку.

Как сообщает 1news.az, в 1/16 финала азербайджанские дзюдоисты обыграли соперников со счетом 4:0 и вышли в следующий раунд.

В 1/8 финала сборная Азербайджана встретится с командой Японии.

В женский состав сборной Азербайджана вошли Гюльтадж Мамедалиева, Хадиджа Гадашова (обе — 57 кг), Судаба Агаева, Ханна Зайцева (обе — 70 кг) и Мадина Кайсинова (свыше 70 кг).

В мужской состав команды включены Рашид Мамедалиев, Руслан Пашаев (оба — 73 кг), Зелим Цкаев, Сулейман Шукюров (оба — 90 кг), Зелим Коцоев и Ушанги Кокаури (оба — свыше 90 кг).

В восьмой, заключительный день чемпионата мира на Национальной гимнастической арене в командных соревнованиях принимают участие 192 дзюдоиста из 18 стран.

Напомним, что сборная Азербайджана завершила индивидуальные соревнования с рекордным результатом — семью медалями.

Ахмед Юсифов (60 кг) завоевал золотую медаль, Зелим Цкаев (81 кг) и Ушанги Кокаури (свыше 100 кг) — серебряные, а Рашид Мамедалиев (73 кг), Омар Раджабли (81 кг), Мурад Фатиев (90 кг) и Кенан Насибов (свыше 100 кг) — бронзовые награды.

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