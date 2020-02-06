Импичмент провалился. Трамп пошутил о вечном президентстве – ФОТО – ВИДЕО

Третья по счету в истории США попытка отстранить действующего президента от власти провалилась: контролируемый республиканцами Сенат признал несостоятельными обвинения, выдвинутые против Дональда Трампа его оппонентами.

Как сообщают Би-би-си, 48 сенаторов проголосовали за то, чтобы признать Трампа виновным в злоупотреблении властью. 52 сенатора признали президента США невиновным.

Чтобы импичмент состоялся, противникам Трампа необходимо было набрать две трети голосов. За импичмент по этой статье проголосовали все демократы в Сенате и один республиканец.

По второму обвинению – в препятствовании работе Конгресса – 47 сенаторов признали Трампа виновным, 53 сенатора проголосовали против импичмента. Разница в голосах по сравнению с первым голосованием объясняется тем, что сенатор-республиканец Митт Ромни проголосовал за импичмент по первой статье и против импичмента по второй.

О том, что начатый еще в начале сентября прошлого года процесс импичмента может закончиться провалом, лидеры демократов предупреждали задолго до начала слушаний в Сенате.

Что выиграл Трамп?

В том, что президент США после голосования в Cенате громко объявит о своей победе, демократы не сомневались. Политологи не сомневаются, что результаты голосования сам Дональд Трамп попытается использовать в новой президентской гонке.

«Он объявит это своей победой, его сторонники еще раз убедятся в том, что голосуют за настоящего героя, который бросил вызов вашингтонскому истеблишменту, - приводит Би-би-си слова профессора университета Стони Брук, политолога Джонатан Сандерс. - Я не исключаю, что попытка импичмента принесет ему новые голоса избирателей, которые до этого не могли определиться с выбором».

Политологи уверены, что провал попытки импичмента президент США посчитает еще одним доказательством эффективности выбранной им стратегии управления страной и выбранной линии поведения в международных отношениях.

Что проиграли демократы?

По подсчетам социологов, число сторонников отставки президента США росло в ходе сенатских слушаний, но этот рост был достигнут почти исключительно за счет сторонников демократов.

По данным аналитического портала FiveThirtyEight, сегодня за отстранение Трампа от власти по-прежнему выступают чуть больше половины американцев – 50,2%. Против – 45,2% опрошенных.

При этом импичмент и отстранение Трампа от власти поддерживают 84,1% опрошенных демократов, 42,6% процента избирателей, считающих себя независимыми, и всего лишь 9,4% зарегистрированных республиканцев. Политологи, впрочем, считают, что уже в ближайшее время эти цифры могут измениться.

В Вашингтоне допускают, что попытка импичмента станет лишь одним, и не самым главным, эпизодом в борьбе демократов против Дональда Трампа. Сейчас несколько комитетов Конгресса продолжают свои собственные расследования в отношении президента. Уголовные и гражданские иски против Трампа рассматривают прокуратуры Нью-Йорка и Лос-Анджелеса.

Сам Дональд Трамп после оглашения решения Сената написал в своем Твиттере:

«Завтра в 12 часов (ред. – в полночь по Баку) я выступлю с официальным заявлением, в которой расскажу, что думаю о победе нашей страны над надуманным импичментом», - сообщил он.



Также Трамп разместил ролик, в котором в шутку предлагается вечно голосовать за него на президентских выборах.

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