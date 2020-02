Трамп выступил с обращением к стране: спикер разорвала речь президента на куски – ФОТО – ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп выступил с очередным ежегодным обращением к нации «О положении дел в стране», подробно перечислив экономические достижения своей администрации.

О предстоящем уже в среду голосовании о собственном импичменте в Сенате глава Белого дома предпочел не упоминать, передают Би-би-си.

Третье по счету ежегодное выступление президента США перед обеими палатами Конгресса началось с тихого скандала. Вопреки традиции, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси не стала представлять главу государства словами «Для нас высокая честь приветствовать президента Соединенных Штатов...».

Вместо это лидер демократов коротко произнесла: «Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп», все же протянув главе Белого дома руку для приветствия.

Трамп протянутую руку спикера демонстративно проигнорировал, и, отвернувшись от нее, поприветствовал республиканцев в Конгрессе, занимавших левую от трибуны половину зала. В ответ Нэнси Пелоси столь же демонстративно углубилась в лежащие перед ней бумаги.

Вопреки ожиданиям, в своем выступлении Дональд Трамп ни словом не упомянул о предстоящем уже на следующий день в Сенате голосовании о собственном импичменте. Вместо этого президент США предпочел в течении почти полутора часов говорить об экономических достижениях своей администрации, сумевшей, по его словам, «за короткие три года» обеспечить «великое американское возвращение».

Он заявил, что его предшественник Барак Обама спровоцировал рост безработицы и преступности в стране, позволил «бесконтрольную нелегальную иммиграцию» и заставил американский бизнес переводить производство в другие страны мира.

«Всего лишь за три коротких года мы избавились от представлений о том, что Америка находится в упадке, и мы отказались от идеи, гласившей, что американское будущее должно быть скромным, - заявил глава Белого дома. - Сейчас мы движемся вперед со скоростью, которую еще недавно невозможно было представить, и мы никогда не повернем назад».

Как отмечают Би-би-си, большинство американских избирателей признают, что за время президентства Дональда Трампа экономика США достигла заметных успехов. Именно эта тема и стала главной в ежегодном послании главы Белого дома. Он рассказал, что усилиями его администрации в стране было создано 7 млн. новых рабочих мест, уровень безработицы является «самым низким, чем при любой администрации в истории страны», а показатели фондового рынка выросли более чем на 70%.

Каждое из таких заявлений республиканцы в зале заседаний встречали продолжительными аплодисментами. Демократы продолжали молча сидеть на своих местах, а спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, по-прежнему подчеркнуто изучавшая лежащие перед ней бумаги, лишь иногда сопровождала слова президента саркастической улыбкой, печально покачивая головой.

По традиции вторую половину своего обращения к стране президент посвятил внешней политике. На этот раз Дональд Трамп предпочел упомянуть лишь о борьбе с терроризмом, напомнив, что именно во время его президентства были уничтожены лидер ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади и иранский генерал Кассем Сулеймани.

Президент пообещал закончить войну в Афганистане и вернуть американских солдат домой. Заявил, что в результате затянувшейся «торговой войны» с Пекином все же вынудил китайское руководство начать обсуждение нового экономического соглашения с США, сказал о поддержке венесуэльского народа, который борется с «режимом социалистического диктатора Мадуро».

На церемонию выступления глава государства обычно приглашает собственных гостей, присутствие которых должно проиллюстрировать приоритеты администрации. На этот раз в числе приглашенных оказался лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, которого Трамп назвал «настоящим президентом» Венесуэлы.

В завершении своего выступления Дональд Трамп дал понять, что его администрация еще предложит американцам новые инициативы и новые достижения.

«Наш дух еще молод, солнце по-прежнему восходит, Божественное милосердие сияет, и, мои сограждане-американцы, все лучшее нам еще предстоит», - подытожил он.

Республиканцы в зале заседания Конгресса встретили это обещание новыми аплодисментами, скандируя популярный лозунг, призывающий к переизбранию Дональда Трампа: «Еще четыре года!».

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, выслушав заключительные слова президента США, встала и демонстративно стала рвать на куски лежащие перед ней бумаги. Как выяснилось, все это время она читала распечатанную версию речи президента, пишут Би-би-си.

Отвечая на вопрос репортера издания Politico, она назвала свой поступок «вежливым». «Учитывая другие альтернативы, это был вежливый поступок, - сказала Пелоси. - Это была по-настоящему грязная речь».

‘It was a manifesto of mistruths’ — Nancy Pelosi explains why she ripped up Trump’s speech pic.twitter.com/2ZrfDapVNY — NowThis (@nowthisnews) February 5, 2020