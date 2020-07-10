Сергей Лавров: Проработка инициированной Президентом АР спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН начинается 10 июля

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Проработка инициированной Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на саммите Движения неприсоединения спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН по коронавирусу начинается в ООН 10 июля, хотя сроки ее проведения пока не определены.

Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на международном научно-практическом форуме «Примаковские чтения», отвечая на вопрос ТАСС.

«Мы, конечно же, знаем, что по инициативе Движения неприсоединения - а его в этом году возглавляет Азербайджан - будет созвана специальная сессия Генеральной ассамблеии по тематике COVID-19, но она состоится чуть позже. Сегодня, 10 июля, только начинается процедурное оформление тех правил, которыми будут руководствоваться при созыве специальной сессии, поскольку в условиях коронавирусной инфекции все мероприятия, созываемые в непривычном дистанционном формате, подлежат согласованию с точки зрения организационно-процедурных моментов, поэтому сегодня будут обсуждаться только процедурные моменты, а сама дата созыва специальной сессии пока еще не обозначена», - сказал министр.

С.Лавров отметил, что в ООН уже удалось достичь определенных результатов в работе над вопросами, связанными с пандемией. «Я не думаю, что мы имеем основания называть ООН нерасторопной, запоздавшей с реакцией на вызовы COVID-19. Если говорить о Генеральной Ассамблее, она уже дважды собиралась.

На раннем этапе этой ситуации было принято две резолюции, посвященных задачам мирового сообщества по борьбе с коронавирусной тематикой. Совсем недавно Совет Безопасности принял, наконец, резолюцию по COVID-19. Долго мы не могли это сделать, поскольку американцы категорически не хотели отмечать роль ВОЗ в этом документе.

В итоге нашли слова, которые позволили и эту роль отметить, и обеспечить консенсусное принятие», - подчеркнул российский министр.

ИСТОЧНИК: АЗЕРТАДЖ