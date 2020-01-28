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Тегеранские фанаты оскорбили FC Tractor: «Вы ишаки» – ВИДЕО

Сегодня в 20:22 ~ 1 минута на чтение 857
Тегеранские фанаты оскорбили FC Tractor: «Вы ишаки» – ВИДЕО

Неприятный инцидент произошел в матче очередного тура чемпионата Ирана по футболу.

Как сообщает 1news.az, «Персполис» (Тегеран) на своем поле обыграл тебризский «Трактор» (2:0).

Матч ознаменовался скандалом. Фанаты хозяев поля на протяжении всего матча оскорбляли футболистов «Трактор», называя их «ишаками». Причем делали они это на азербайджанском языке. 

Официальный Твиттер-аккаунт «Трактора» выступил с заявлением по этому поводу. «Уродливый и бесстыдный лозунг фанатов «Персполиса» адресован значительной части азербайджанских турок. 90 минут они кричали «ишаки». Почему об этом не пишут независимые фарсоязычные СМИ?», - говорится в заявлении. 

1news.az

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