Тегеранские фанаты оскорбили FC Tractor: «Вы ишаки» – ВИДЕО

Неприятный инцидент произошел в матче очередного тура чемпионата Ирана по футболу.

Как сообщает 1news.az, «Персполис» (Тегеран) на своем поле обыграл тебризский «Трактор» (2:0).

Матч ознаменовался скандалом. Фанаты хозяев поля на протяжении всего матча оскорбляли футболистов «Трактор», называя их «ишаками». Причем делали они это на азербайджанском языке.

Официальный Твиттер-аккаунт «Трактора» выступил с заявлением по этому поводу. «Уродливый и бесстыдный лозунг фанатов «Персполиса» адресован значительной части азербайджанских турок. 90 минут они кричали «ишаки». Почему об этом не пишут независимые фарсоязычные СМИ?», - говорится в заявлении.

ویدیویی برای مدعیان تمدن و فرهنگ پایتخت نشین!

شعار زشت و بی شرمانه طرفداران #پرسپولیس خطاب به جمعیت قابل توجهی از ترک های آذربایجانی کشور.

طرفداران پرسپولیس در طول نود دقیقه به صورت وقیحانه ای شعار «اشک اشک / خر خر» سر دادند.

کجایند رسانه های فارسی زبان به اصلاح بی طرف و مستقل؟! pic.twitter.com/8wkb5vbDgq — TRACTOR FC (@TractorOfficial) 27 января 2020 г.

1news.az